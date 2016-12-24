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Предновогодняя торговля на Комаровке: как зазывают продавцы

25.12.2016 13:32 — Новости Культуры | Tut.by  
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Кто-то громче кричит, кто-то больше двигается, кто-то анекдоты рассказывает. В предновогодней торговле все средства хороши. Съемочная группа TUT.BY понаблюдала за предпраздничной торговлей на Комаровке, пообщалась с продавцами и покупателями о том, чем одни зазывают и на что другие реагируют. Подробности в видео.

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