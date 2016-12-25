26 декабря 1926 года в широкий прокат вышел первый белорусский фильм «Лесная быль». К этой дате TUT.BY вспомнил 20 отечественных картин, которые собрали в прокате максимальное число зрителей.



Кадр из фильма "Лесная быль"

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Показ первого фильма прошел в столичном кинотеатре «Культура». Кстати, его здание известно практически каждому минчанину. До кинотеатра там находилась еврейская синагога, потом еврейский театр, Дом культуры, теперь в перестроенном здании на улице Володарского работает театр имени Горького.

Сделав первый шаг в центре Минска, белорусские фильмы в дальнейшем показывались по всему Советскому Союзу. Этим и объясняются цифры по кинопрокату, которые выглядят заоблачными для современного киномана: сразу двадцать отечественных картин собрали в прокате более 20 миллионов зрителей!

Любопытно, что в списке, который любезно предоставил Музей истории белорусского кино, нет фильмов Виктора Турова, Михаила Пташука, Валерия Рубинчика. То есть тех картин, которые теперь являются визитной карточкой белорусского кино. Названия многих фильмов известны только специалистам. Хотя в списке есть и настоящие киношедевры.

На первом месте — культовый перестроечный фильм Валерия Рыбарева «Меня зовут Арлекино», который вышел в 1988 году и собрал в прокате 41,9 миллиона зрителей. Это единственная белорусская картина, которая вошла в сотню самых популярных советских фильмов. Согласно сюжету, главный герой по прозвищу Арлекино живет на небольшом полустанке недалеко от города. Он возглавляет небольшую группу парней, которая противостоит неформалам: нацистам, хиппи, металлистам и городским мажорам… К сожалению, после успеха «Арлекино» Валерий Рыбарев столкнулся с безденежьем в «лихие» 1990-е и сумел снять только одну картину.

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На втором месте — знаменитая лирическая комедия Игоря Добролюбова «Белые Росы», которая в 1983 году собрала в прокате 36,1 миллиона зрителей. Название фильму дала придуманная деревня Белые Росы, чьи жители получают квартиры на жилье в городских многоэтажках. Параллельно зрители узнают об истории семьи Ходасов: отца и трех его сыновей. Популярный в те годы журнал «Советский экран», проведя опрос, признал «Белые Росы» лучшей комедией года. Редкий для белорусского кино случай — уже в наше время на «Беларусьфильме» сняли вторую часть этой картины: «Белые Росы. Возвращение». Но повторить успех первой части она не смогла.

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На третьем месте — фильм режиссера Льва Голуба «Девочка ищет отца», который вышел в 1959 году. Его посмотрели 35,4 миллиона зрителей. Действие фильма происходит во время Второй мировой войны. Главная героиня — дочь легендарного партизанского командира батьки Панаса. За ней охотятся гитлеровцы, надеясь использовать в качестве заложницы. Кстати, шестилетняя Аня Каменкова, которая исполнила роль главной героини, потом стала успешной театральной актрисой и играла в спектаклях Анатолия Эфроса, одного из лучших советских режиссеров. «Девочка ищет отца» стал самым популярным детским фильмом за всю историю советского кино. Он демонстрировался в кинотеатрах 83 стран мира.

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22 сентября 1943 года в спальне Вильгельма Кубе, руководителя генерального округа Беларусь, созданного немцами на оккупированной территории республики, прогремел взрыв. Кубе погиб на месте. Елена Мазаник, работавшая уборщицей в его доме, подложила мину под матрац кровати Кубе. На основе этих событий и был снят художественный фильм «Часы остановились в полночь». Картину режиссера Николая Фигуровского, которая вышла в 1959 году, посмотрели в прокате 34,4 миллиона зрителей.

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1959 год поставил своеобразный рекорд: полные залы собрали целых три белорусских фильма. 33,9 миллиона зрителей посмотрели малоизвестную теперь картину «Любовью надо дорожить», которую снял режиссер Сергей Сплошнов. Действие фильма начинается в общежитии камвольного комбината, где живут четыре девушки-ткачихи. Одну из девушек, Катю, обвиняют в неблаговидном поступке. Ее бросает парень, а сама девушка уезжает на далекую стройку. Но в судьбу Кати вмешиваются ее подруги и — что характерно для того времени — комитет комсомола. Оказывается, неблаговидную роль в этой истории сыграла одна из ее соседок по комнате. Главную роль в фильме исполнила актриса Нина Иванова, которая прославилась съемками в знаменитом фильме Марлена Хуциева «Весна на Заречной улице».

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Фильмы о Второй мировой войне пользовались неизменным успехом у советских зрителей. Не стал исключением и фильм «Черная береза», снятый Виталием Четвериковым в 1977 году. В прокате его посмотрели 33,3 миллиона зрителей. Согласно сюжету, главный герой, лейтенант Андрей Хмара, ранен в боях под Минском. Он попадает к партизанам, где женщина-врач спасает ему жизнь. Но проходит несколько месяцев — и немцы расстреливают ее за этот поступок. После войны Андрей усыновляет сына женщины, когда-то сохранившей ему жизнь.

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27 января 1936 года в Вильне проходил суд над деятелями Коммунистической партии Западной Белоруссии. Со свидетельскими обвинениями должен был выступить Яков Стрельчук — провокатор, который выдал полиции многих своих товарищей. По заданию партии в суд пришел Сергей Притыцкий, который попытался убить Стрельчука и стрелял в него в зале суда. Но провокатор был лишь ранен, а Притыцкого приговорили к смертной казни. Под давлением мировой общественности ее заменили на пожизненное заключение… Эти события стали основой для фильма «Красные листья». Картина режиссера Владимира Корш-Саблина, которая вышла в 1958 году, собрала в прокате 33,1 миллиона зрителей.

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Сюжет двухсерийного приключенческого боевика «Поговорим, брат…», который в 1978 году снял на «Беларусьфильме» режиссер Юрий Чулюкин, не имеет никакого отношения к Беларуси. Действие происходит в 1922 году на Дальнем Востоке. Гражданская война близится к завершению, но регион еще занят белыми и японской армией. В крае действуют красные партизаны, но их планы скоро становятся известны противнику. Начинаются поиски шпиона. Параллельно раскручивается любовная история: два брата-большевика любят одну и ту же женщину, которая также предана революции. Картину в прокате посмотрели 32,8 миллиона зрителей.

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На девятой позиции в рейтинге — знаменитая картина Элена Климова «Иди и смотри», снятая по сценарию писателя Алеся Адамовича и самого режиссера. Историю белорусского мальчика Флеры, который становится свидетелем нацистской карательной акции и за два дня превращается из жизнерадостного подростка в седого старика, в 1985 году посмотрели 29,8 миллиона зрителей. По опросу читателей журнала «Советский экран», «Иди и смотри» был признан лучшим фильмом 1986 года и был назван киноэкспертами одной из величайших кинолент о войне.

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На десятом месте — малоизвестная теперь комедия, которую в 1968 году снял на «Беларусьфильме» режиссер Владимир Роговой (кстати, проработавший на нашей студии всего два года). Свое название картина обрела от вердикта медкомиссии «годен к нестроевой службе», который получил главный герой Володя Данилин (его роль сыграл Виктор Перевалов, один из самых популярных детей-актеров советского кино). Данилин попадает на фронт и получает назначение в гужевой транспортный цех. Поскольку опыта обращения с лошадьми у него нет, с героем постоянно случаются комические ситуации. Фильм посмотрели 27,9 миллиона зрителей.

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Во вторую десятку фильмов попали следующие картины: «Теща» (1973; 27,4 миллиона), «Первые испытания» (1-я серия, 1960; 27,2 миллиона), «Наши соседи» (1957; 27 миллионов), «Впереди — крутой поворот» (1960; 24,9 миллиона), «День, когда исполняется 30 лет» (1961; 22,8 миллиона), «Человек не сдается» (1960; 22,7 миллиона), «Пункт отсчета» (1979; 22,5 миллиона), «Полонез Огинского» (1971; 22,2 миллиона), «Сын старшины» (1976; 20,2 миллиона) и «Павлинка» (1952; 20 миллионов).