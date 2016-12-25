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Джордж Майкл скончался в своем доме на 54-м году жизни

26.12.2016 08:22 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. Всемирно известный британский певец Джордж Майкл (настоящее имя Йоргос Кириакос Панайоту) умер у себя дома в Оксфордшире в рождественские выходные, ему было 53 года, передает Sputnik International.

Сообщается, что поп-певец был найден мертвым в своей постели. Полиция исключила насильственную смерть, а ряд британских СМИ предполагают, что вероятной причиной смерти Джорджа Майкла могла стать сердечная недостаточность.

Свои соболезнования в соцсетях уже выразил ряд музыкантов, в их числе британский исполнитель Элтон Джон, экс-вокалист Oasis Лиам Галлахер, американский кантри-певец Райан Адамс и другие.

За время карьеры Джорджа Майкла, считающегося одним из самых успешных поп-исполнителей, было продано около ста миллионов его пластинок и дисков. Наиболее популярными синглами певца стали Last Christmas, Wake me up before you go-go и Don't let the sun go down on me, записанная вместе с Элтоном Джоном.

Пять лет назад Джордж Майкл перенес тяжелую форму пневмонии, в результате чего он отменил ряд выступлений. Для лечения певец был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, что могло привести к потере голоса.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации СМИ, причиной смерти знаменитого певца могла стать сердечная недостаточность.

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