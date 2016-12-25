На 54-м году жизни умер британский музыкант Джордж Майкл , легенда 80−90-х годов прошлого века. Свою музыкальную карьеру он начал в 1980-х годах в составе дуэта Wham, а после распада группы начал сольную карьеру. Всего Джордж Майкл выпустил шесть сольных альбомов, получил множество музыкальных премий, в том числе три премии «Грэмми» и пять премий MTV. Его последний альбом Symphonica вышел в 2014 году.

Вспоминаем самые известные композиции Джорджа Майкла.

Last Christmas, 1984, в составе поп-дуэта Wham!

Careless Whisper, 1984, первый сольный хит Джорджа Майкла

Faith, 1987, трек из одноименного дебютного сольного альбома

Freedom, 1990

Fastlove, 1996

Jesus To a Child, 1996