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Легендарные хиты Джорджа Майкла
26.12.2016 03:09 — Новости Культуры | Tut.by
На 54-м году жизни
Вспоминаем самые известные композиции Джорджа Майкла.
Last Christmas, 1984, в составе поп-дуэта Wham!
Careless Whisper, 1984, первый сольный хит Джорджа Майкла
Faith, 1987, трек из одноименного дебютного сольного альбома
Freedom, 1990
Fastlove, 1996
Jesus To a Child, 1996
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Вспоминаем самые известные композиции Джорджа Майкла.
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