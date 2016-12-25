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Менеджер Джорджа Майкла назвал причину его смерти

26.12.2016 11:19 — Новости Культуры | Tut.by  
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Певец Джордж Майкл умер от сердечной недостаточности, заявил менеджер артиста Майкл Липпман, сообщает Sky News.


Джордж Майкл. Фото: Reuters

Известному британскому певцу было 53 года. Его тело обнаружили в собственном доме. Полиция пока не называет причины смерти артиста, однако правоохранители указали, что никаких подозрительных обстоятельств не обнаружено.

Вскрытие тела будет проведено в соответствующее время, заявили в полиции.

Настоящее имя Джорджа Майкла Георгиос Кириякос Панайоту. Он родился в Лондоне в семье иммигрантов с Кипра. Популярность получил в 80-х годах, когда начал музыкальную карьеру в дуэте со своим одноклассником Эндрю Риджли. В 1986 году после распада коллектива продолжил сольную карьеру, выпустив шесть альбомов.

Джордж Майкл за годы своей деятельности получил множество премий, в том числе три премии «Грэмми» и пять премий MTV. Было продано 100 млн альбомов с его записями.

 
 
Ссылка на источник 109
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Полиция пока не называет причины смерти артиста, однако правоохранители указали, что никаких подозрительных обстоятельств не обнаружено.

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