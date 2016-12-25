



Невероятную историю о девочке Ксюше, которая во время прогулки повстречала необычного инопланетянина Робокота, показали учащиеся образцовой экспериментальной театральной студии «Ёжики в тумане». Фантастическая комедия «Ксюша и Робокот», прошедшая в пятницу в детской школе искусств, собрала полный зал.







Вместе с главными героями спектакля зрители совершили настоящее путешествие во времени. Они спасались от древних людей, которые собирались поджарить Ксюшу и Робокота на костре, от говорящих Мухоморов, причисливших героев к мухам, от средневековых рыцарей, разочаровавшихся в Ксюше, которую первоначально они избрали дамой сердца.







Несмотря на трудности, герои все-таки выпутались из передряги, в которой оказались из-за … незнания таблицы умножения.







Добрая фантастическая история пришлась по душе как детям, так и взрослым. Юные зрители наперебой цитировали яркие реплики героев, снимали самые эффектные сцены на телефоны, а в конце отблагодарили артистов студии бурными аплодисментами.







Подробнее о прошедшем спектакле читайте в одном из ближайших выпусков «СН».

Катерина БАХОРИНА.