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Смех в зале, цитирование героев и бурные аплодисменты: в ДШИ прошел спектакль «Ксюша и Робокот»

26.12.2016 — Новости Культуры | Светлагорскiя Навiны  
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Смех в зале, цитирование героев и бурные аплодисменты: в ДШИ прошел спектакль «Ксюша и Робокот»

Невероятную историю о девочке Ксюше, которая во время прогулки повстречала необычного инопланетянина Робокота, показали учащиеся образцовой экспериментальной театральной студии «Ёжики в тумане». Фантастическая комедия «Ксюша и Робокот», прошедшая в пятницу в детской школе искусств, собрала полный зал.


Смех в зале, цитирование героев и бурные аплодисменты: в ДШИ прошел спектакль «Ксюша и Робокот»

Вместе с главными героями спектакля зрители совершили настоящее путешествие во времени. Они спасались от древних людей, которые собирались поджарить Ксюшу и Робокота на костре, от говорящих Мухоморов, причисливших героев к мухам, от средневековых рыцарей, разочаровавшихся в Ксюше, которую первоначально они избрали дамой сердца.


Смех в зале, цитирование героев и бурные аплодисменты: в ДШИ прошел спектакль «Ксюша и Робокот»

Несмотря на трудности, герои все-таки выпутались из передряги, в которой оказались из-за … незнания таблицы умножения.


Смех в зале, цитирование героев и бурные аплодисменты: в ДШИ прошел спектакль «Ксюша и Робокот»

Добрая фантастическая история пришлась по душе как детям, так и взрослым. Юные зрители наперебой цитировали яркие реплики героев, снимали самые эффектные сцены на телефоны, а в конце отблагодарили артистов студии бурными аплодисментами.


Смех в зале, цитирование героев и бурные аплодисменты: в ДШИ прошел спектакль «Ксюша и Робокот»

Подробнее о прошедшем спектакле читайте в одном из ближайших выпусков «СН».

Катерина БАХОРИНА.

 
 
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Невероятную историю о девочке Ксюше, которая во время прогулки повстречала необычного инопланетянина Робокота, показали учащиеся образцовой экспериментальной...

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