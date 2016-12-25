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Елки, котики, гирлянды. Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю

26.12.2016 11:56 — Новости Культуры | Tut.by  
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TUT.BY продолжает отбирать самые интересные из ваших фото в Instagram, которые сделаны в Минске за минувшую неделю. В сегодняшней подборке — новогодние елки, украшения и котики.

Фотографируйте, отмечайте TUT.BY на фотографиях в Instagram — и ваши снимки увидит вся страна.

 
Теги: Минск
 
 
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Мы собрали лучшие фото из Instagram минчан за предпоследнюю неделю 2016 года.

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