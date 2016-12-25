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Елки, котики, гирлянды. Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю
26.12.2016 11:56 — Новости Культуры | Tut.by
TUT.BY продолжает отбирать самые интересные из ваших фото в Instagram, которые сделаны в Минске за минувшую неделю. В сегодняшней подборке — новогодние елки, украшения и котики.
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Мы собрали лучшие фото из Instagram минчан за предпоследнюю неделю 2016 года.
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