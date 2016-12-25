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Китайские дизайнеры собрали полноразмерный костюм Железного человека

26.12.2016 15:05 — Новости Культуры | Tut.by  
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Дизайнеры из китайской компании Toys Asia создали полноразмерный костюм Железного человека — героя комиксов Marvel. Посвященный ему видеоролик опубликован на YouTube.

Внешне костюм напоминает тот, в котором Роберт Дауни-младший исполнял роль супергероя в серии фильмов. Оборудование состоит из 567 деталей, которые приводятся в действие 46 двигателями.

Собирать игрушку покупателям придется самостоятельно. Цена — 360 тысяч долларов.

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Дизайнеры из китайской компании Toys Asia создали полноразмерный костюм Железного человека - героя комиксов Marvel. Посвященный ему видеоролик опубликован на YouTube.

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