

В Толочинском центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации новогодний утреник. Педагоги, их маленькие воспитанники, родители и гости с удовольствием окунулись в зимнюю сказку вместе со знакомыми с детства героями.

Баба Яга, бросив в дороге ступу, лихо примчалась из леса, уверяя всех, что она Дед Мороз. Дети на обман не поддались, быстро разоблачили плутовку, строго призвав к ответу. А потом вместе с лисичкой-сестричкой, косолапым мишкой, снегурочкой, зайчатами-попрыгунчиками помогли настоящему дедушке найти дорогу из леса и вместе с ним устроить вокруг праздничной елки веселую кутерьму. Бабу Ягу тоже простили на радостях, стали дружно петь песни, водить хороводы, плясать, загадывать друг другу загадки…

Посветлели лица родителей при виде сияющих глаз своих ребятишек, вдаль умчались заботы о их непростых проблемах. Завтра будет завтра. А сегодня дети счастливы. Это — главное.

А потом состоялось вручение долгожданных новогодних подарков. Многие предприятия и организации района приняли участие в этой важной нравственной акции, хорошо понимая, для кого они предназначены.

— Наши сотрудники, — отметила главный специалист военного комиссариата Тамара Васильевна Голубева, — много лет в этот день приезжают сюдя, чтобы поздравить ребят с самым радостным праздником детства, ободрить их родителей, чем-то помочь коллективу. Дети с особенностями развития нуждаются в нашей особой заботе. Сострадание, помощь ближним, оказавшимся в трудных житейских обстоятельствах, делают нас всех нравственно сильными и здоровыми.

…Опустел праздничный зал, погасли гирлянды на елке, попрощавшись с детьми, умчались в свой сказочный лес наши герои. Школьный автобус развез по домам радостных малышей, бережно прижимающих к груди пакеты со сладостями, книжками и игрушками.

Жизнь продолжается! Впереди у них будет еще много праздничных новогодних дней, тепла и света христианского Рождества. А значит, надежды.

Михаил ПАВЛОВ.

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