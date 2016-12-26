﻿ Униаты из 18-го века. Найдены два предполагаемых предка Максима Богдановича в шестом колене. 21.by
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Униаты из 18-го века. Найдены два предполагаемых предка Максима Богдановича в шестом колене

26.12.2016 22:17 — Новости Культуры | Tut.by  
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О сенсационной находке TUT.BY рассказала поэтесса Наталья Казаполянская, редактор литературного журнала «Неман», где и опубликовано ее исследование.


Максим Богданович

По словам Казаполянской, до недавнего времени были известны две «ревизские сказки» за 1811 и 1816 годы (документы, в которых отражались ревизии податного — облагаемого налогами — населения Российской империи. — Прим. TUT.BY). В этих и других документах можно было найти сведения о прапрадеде Максима Богдановича — Степане Скокличе. В одной из ревизских сказок года сказано, что он умер в 1826 году. Но Казаполянская нашла запись 1816 года о смерти Степана Скоклича: «1816 мая 20 дня по принятии святых таинств исповеди и причастия и последнего помазания пошел с этого света Степан Скоклич, которому было 36 лет. Похоронен на косаричском кладбище. Кс. Даниэль Фалевич» (перевод с польского).

Как удалось выяснить Наталье, матерью Степана была «вдова Мария Явхимовичова», дочь некого Харлана. Отчим была известен раньше. Это Ничипор Богданович, от которого Степан и получил фамилию, которую потом прославил поэт.

Наталья Казаполянская предполагает, что «Явхимовичова» — это отсылка к первому браку Марии. В Национальном историческом архиве Республики Беларусь Наталья Казаполянская смогла найти еще более ранние документы, относящиеся к родословной Максима Богдановича. Это ревизская сказка за 1795 год и несколько метрических записей по Косаричской церкви Бобруйского уезда. В них Наталья нашла упоминание о Якиме Скокличе, который в 1769 году был крещен в униатской церкви деревни Косаричи. Как предполагает Казаполянская, не исключено, что этот человек и был отцом Степана Скоклича и прапрапрадедушкой поэта. Учитывая, что речь идет об одной и той же деревне, Казаполянская предположила, что местные жители вполне могли перекрутить «Якимиху» в «Явхимиху».

Таким образом, после смерти Якима его вдова могла выйти замуж за Ничипора Богдановича. Также в документах упоминается Петр Скоклич, отец Якима. Возможно, это и есть прапрапрапрадедушка поэта. Другим прапрапрадедушкой поэта был Харлан, отец Марии. Как подчеркивает Наталья, она до конца не уверена в своей версии и ждет оценки со стороны историков.

Полностью исследование Натальи Казаполянской опубликовано в декабрьском номере литературного журнала «Неман» за этот год.

 
 
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О сенсационной находке TUT.BY рассказала поэтесса Наталья Капа, редактор литературного журнала "Неман", где и опубликовано ее исследование.

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