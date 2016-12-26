29 декабря в белорусский прокат выходит исторический блокбастер «Викинг», действие которого напрямую связано с белорусской историей. Перед премьерой TUT.BY задал несколько вопросов нашей соотечественнице, восходящей кинозвезде Александре Бортич, которая исполнила роль полоцкой княжны Рогнеды.



Рогнеда (Александра Бортич). Фото предоставлено российской кинокомпанией-дистрибьютором «Централ Партнершип»

Сюжет «Викинга» знают все белорусские школьники, ведь о нем написано во всех учебниках по истории Беларуси. Около 980 года к полоцкой княжне Рогнеде посватались два брата: киевский князь Ярополк и новгородский князь Владимир, которые враждовали между собой. Рогнеда выбрала Ярополка, а послам Владимира гордо ответила: «Не хочу розуть рабынича». Согласно традиции, после свадьбы жена должна была символически снять обувь с ног мужа. А Владимир был сыном киевского князя Святослава и ключницы Малуши. В ответ Владимир захватил и дотла сжег Полоцк, убил родителей Рогнеды, а ее саму насильно взял в жены. Позже он занял Киев, убив Ярополка, и стал великим князем.

Фильм, основанный на этих событиях, снял режиссер Андрей Кравчук, наиболее известный зрителям по проекту «Адмиралъ». Подготовка к съемкам «Викинга» началась еще в 2009 году. Съемки с участием Бортич начались в феврале прошлого года и с перерывом проходили практически до конца лета. Впрочем, надо учитывать, что сюжет, связанный с Рогнедой, все-таки не является ключевым в фильме. В центре картины — образ Владимира, новгородского, а потом киевского князя, чью роль сыграл Данила Козловский.



Рогнеда (Александра Бортич). Фото предоставлено российской кинокомпанией-дистрибьютором «Централ Партнершип»

Роль Рогнеды и исполнила 22-летняя белорусская актриса, известная по фильмам «Как меня зовут» и «Духless 2». Александра Бортич родилась в 1994 году в Светлогорске. Когда ей было три года, родители развелись. Мать переехала в Москву, а девочка осталась у бабушки в Гродно. В «королевском городе» Бортич прожила до десяти лет. Потом ее мать во второй раз вышла замуж и перевезла дочь в столицу России.

Как шутит Александра, «для роли Рогнеды ей пришлось подучить историю, потому что с этим предметом она не очень дружила в школе». «На встрече с Андреем Юрьевичем Кравчуком сидела как на лекции», — смеется Бортич. По ее словам, с исторической точки зрения фильм снят довольно достоверно.

«Викинг» выходит в прокат сразу с двумя возрастными ограничениями — 12+ и 18+. В чем же разница? По словам Бортич, все разговоры, как правило, сводятся к обсуждению слишком откровенных постельных сцен, но это не так. «Ограничение по возрасту связано не только с пресловутыми постельными сценами, но и со сценами боев, кровью, жестокостью, — говорит Александра. — И дело не в том, что из версии 12+ их просто вырезали. Приемы на монтаже позволяют по-разному такие сцены показать, что и использовали создатели. При этом две версии фильма не отличаются по содержанию, а разница в хронометраже всего пара минут».



Рогнеда (Александра Бортич). Фото предоставлено российской кинокомпанией-дистрибьютором «Централ Партнершип»

В одном из интервью Бортич рассказала, что ее Рогнеда безумно любила Владимира. Как она могла любить человека, который убил ее отца и мать, изнасиловал ее на глазах у всех и сжег ее родной город? «Любовь — и в кино, и в жизни — слишком сложная вещь, чтобы ее можно было понять или не понять, рассуждая со стороны, — отвечает Александра. — Да, в отношениях с Владимиром у Рогнеды во многом не было выбора; она следовала за ним, чтобы сохранить жизнь себе и брату. Но когда рядом с Владимиром появляется Ирина (ее роль исполнила Светлана Ходченкова. — Прим. TUT.BY), у Рогнеды возникает необязательная ревность. И это несмотря на то, что сделал Владимир. Ведь на тот момент он остается по сути единственным близким ей человеком».

Согласно летописям, Рогнеда в конце концов решила отомстить Владимиру и попыталась убить его (за что в итоге была сослана в Изяславль — современный Заславль). В том числе ради съемок этой сцены Бортич училась биться ножом. «Задача заключалась в том, чтобы уверенно держать нож в руках и не выглядеть в кадре нелепо», — говорит Александра. По словам актрисы, «плюс актерской профессии еще и в том, что подготовка к роли позволяет осваивать навыки, с которыми вряд ли бы соприкасался в обычной жизни. Хотя чаще всего это выходит довольно поверхностно». Как рассказывает Бортич, для сериала «Квартет» она училась играть на виолончели, а для съемок в фильме «Проводник» освоила несколько каскадерских трюков.



Рогнеда (Александра Бортич) и Владимир (Данила Козловский). Фото предоставлено российской кинокомпанией-дистрибьютором «Централ Партнершип»

Чаще всего героиня Бортич находилась в кадре со своим отцом, полоцким князем Рогволодом (его роль сыграл актер Андрей Смоляков) и Владимиром. Спрашиваем, как работалось с Данилой Козловским, который на сегодняшний день является, пожалуй, самым востребованным российским актером. «Даже после съемок в „Викинге“ я слышу реакцию из серии: „Опять Козловский…“, — говорит Бортич. — Но я лично не знаю ни одного актера в этом возрастном диапазоне, который мог бы сыграть эту роль. Просто так не становятся большими артистами, а Даня, безусловно, большой мастер, и в работе с ним это видно».

Спрашиваем, насколько в моральном плане были сложны съемки «Викинга»? «После команды „стоп“ меня не всегда отпускало, — рассказывает Бортич — Несколько таких сцен я помню до сих пор. Слишком глубокое погружение непрофессионально, я знаю об этом, но каждый актер работает по-своему, и это мой метод. По-другому пока не могу». Что касается коллег Александры, то белоруска старалась брать пример у коллег. «На съемках „Викинга“ я видела, как круто Света Ходченкова включается в образ. Но вот выключение из него — это уже очень личный процесс, за которым так просто не понаблюдаешь, — рассказывает Бортич. — А вот по Дане Козловскому я могу сказать, что он провел все съемки в абсолютном погружении».



Рогнеда (Александра Бортич). Фото предоставлено российской кинокомпанией-дистрибьютором «Централ Партнершип»

Премьерный ночной показ «Викинга» пройдет в ночь с 28 на 29 декабря в кинотеатре «Москва». А с 29 декабря фильм будет показываться во время дневных сеансов — как версия « 12+ », так и « 18+ ».

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