Нашему паблик-чату в Viber уже два года! Все это время мы много общались — вы видели, как живет редакция! А еще мы постоянно менялись: у нашего паблика появились фирменные стикеры с героем портала — забавным совенком Савой. Также читателям паблика теперь помогает найти информацию по интересам наш Viber-бот. И самое главное, к нам присоединились почти 300 000 подписчиков!





Что нового?

В паблик-чате наша редакция ежедневно делится важными и интересными новостями, общается, шутит. Журналисты делятся своим мнением о событиях, а также устраивают «голосовалки» по разным темам. Присоединяйтесь к нам, чтобы познакомиться с ведущими-журналистами паблика, заглянуть «за кулисы» и увидеть «кухню» редакции! Голосуйте с помощью «сердечек»

Чат-бот спешит на помощь

Также наш портал одним из первых в Беларуси обзавелся собственным чат-ботом в паблике в Viber. Теперь вы можете в любое время запросить у бота интересную информацию для себя – от анекдотов до погоды в своем городе! Это только первая версия бота, мы будем стараться сделать его еще интереснее и умнее. На клавиатуре бота есть 6 кнопок быстрого доступа к разной информации:

Последние новости. Чат-бот покажет 3 самых свежих материала на TUT.BY. Позитив. 3 последних материала из доброй тематической подборки. Курьезы. 3 последние забавные новости на портале. Курсы валют. Чат-бот подскажет курсы 3 основных валют (доллар, евро и российский рубль) по Нацбанку. Погода. Чат-бот готов поделиться информацией о погоде более чем в 120 населенных пунктах Беларуси; Анекдот дня. Еще один способ поднять настроение.

«TUT.BY – первое белорусское медиа, запустившее свой паблик-чат в Viber. Его популярность обуславливается высоким профессионализмом, страстью к экспериментам и энтузиазмом команды редакторов, которые отвечают за наполнение этого канала. Кроме того, коллеги из TUT.BY с интересом относятся к нововведениям, появляющимся в Viber. Когда в ноябре 2016 года Viber запустил новую функцию паблик-аккаунтов, в рамках которой стала возможна двусторонняя коммуникация с подписчиками, TUT.BY впервые среди белорусских медиа интегрировал чат-бот в свой паблик-аккаунт. Теперь пользователи могут запрашивать и получать релевантную для себя информацию или новости с сайта, не выходя из приложения», — отмечает Марина Зорич, менеджер по коммуникациям в Viber.

Будьте с нами!

Чтобы присоединиться к паблик-чату TUT.BY, перейдите по ссылке (при открытии на компьютере/ноутбуке необходимо отсканировать QR-код) и следуйте инструкциям.