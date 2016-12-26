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Узнавайте новости первыми в паблик-чате TUT.BY в Viber
27.12.2016 09:00 — Новости Культуры | Tut.by
Нашему
Что нового?
В паблик-чате наша редакция ежедневно делится важными и интересными новостями, общается, шутит. Журналисты делятся своим мнением о событиях, а также устраивают «голосовалки» по разным темам. Присоединяйтесь к нам, чтобы познакомиться с ведущими-журналистами паблика, заглянуть «за кулисы» и увидеть «кухню» редакции! Голосуйте с помощью «сердечек»
Чат-бот спешит на помощь
Также наш портал одним из первых в Беларуси обзавелся собственным чат-ботом в паблике в Viber. Теперь вы можете в любое время запросить у бота интересную информацию для себя – от анекдотов до погоды в своем городе! Это только первая версия бота, мы будем стараться сделать его еще интереснее и умнее. На клавиатуре бота есть 6 кнопок быстрого доступа к разной информации:
«TUT.BY – первое белорусское медиа, запустившее свой паблик-чат в Viber. Его популярность обуславливается высоким профессионализмом, страстью к экспериментам и энтузиазмом команды редакторов, которые отвечают за наполнение этого канала. Кроме того, коллеги из TUT.BY с интересом относятся к нововведениям, появляющимся в Viber. Когда в ноябре 2016 года Viber запустил новую функцию паблик-аккаунтов, в рамках которой стала возможна двусторонняя коммуникация с подписчиками, TUT.BY впервые среди белорусских медиа интегрировал чат-бот в свой паблик-аккаунт. Теперь пользователи могут запрашивать и получать релевантную для себя информацию или новости с сайта, не выходя из приложения», — отмечает Марина Зорич, менеджер по коммуникациям в Viber.
Будьте с нами!
Чтобы присоединиться к паблик-чату TUT.BY,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нашему паблик-чату в Viber уже два года!
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