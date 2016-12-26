В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2013 г. № 563 «О некоторых вопросах регулирования жилищных отношений» и Положением об учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и о порядке предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, утвержденным вышеуказанным Указом, с 1 июля 2016 года сформирован фонд жилых помещений коммерческого использования, т. е. фонд арендного жилья. В фонд арендного жилья включены жилые помещения, занимаемые гражданами по договорам найма жилого помещения государственного жилищного фонда, т. е. не приватизированное по каким-либо причинам данное жилье.

В соответствии с частью второй пункта 91 Положения, по письменному заявлению гражданина (нанимателя жилого помещения коммерческого использования), относящегося к лицам определенным в пункте 63 Положения, занимаемое им жилое помещение коммерческого использования подлежит включению в состав жилых помещений социального пользования.

Перечень категорий граждан, которые имеют право претендовать на переоформление жилых помещений коммерческого пользования (арендное жилье) в жилые помещения социального пользования.

Право на получение жилого помещения социального пользования имеют состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий:

63.1. граждане, жилые помещения которых (в том числе принадлежащие им на праве собственности) вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, боевых действий и актов терроризма стали непригодными для проживания;

63.2. граждане, имеющие заболевания, и граждане, в составе семей которых есть дети, имеющие заболевания, указанные в перечне, определяемом Министерством здравоохранения, при наличии которых признается невозможным их совместное проживание с другими лицами в одной комнате или однокомнатной квартире;

63.3. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в отношении которых принято решение об эмансипации или которые вступили в брак, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

63.4. Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы;

63.5. ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий на территории других государств из числа категорий граждан, установленных в статьях 2 и 4 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года «О ветеранах» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 15, ст. 249; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 67, 2/787);

63.6. граждане, в том числе уволенные в запас (отставку), из числа военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), кроме случаев, когда инвалидность наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства;

63.7. инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий;

63.8. граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, инвалиды, в отношении которых установлена причинная связь увечья или заболевания, приведшего к инвалидности, с катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими радиационными авариями;

63.9. неработающие одинокие* инвалиды I и II группы, кроме указанных в подпункте 63.8 настоящего пункта;

* Для целей настоящего Положения под неработающими одинокими понимаются граждане, не осуществляющие трудовую деятельность на основании трудовых договоров, гражданско-правовых договоров, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг и создание объектов интеллектуальной собственности, и предпринимательскую деятельность, не имеющие трудоспособных членов семьи, обязанных по закону их содержать, проживающих совместно либо в одном населенном пункте.

63.10. неработающие одинокие пенсионеры, лица, достигшие пенсионного возраста (женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет);

63.11. граждане, в составе семей которых имеются дети-инвалиды;

63.12. граждане, у которых среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи не превышает утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, исчисленного за 12 месяцев, предшествующих месяцу постановки на учет (и на день предоставления жилого помещения социального пользования), и которые располагают заявленным имуществом, общая стоимость которого не превышает размера стоимости квартиры типовых потребительских качеств исходя из максимальной нормы предоставления общей площади жилого помещения социального пользования на одного члена семьи, из числа следующих категорий:

63.12.1. инвалиды I и II группы, за исключением инвалидов, указанных в подпунктах 63.8 и 63.9 настоящего пункта;

63.12.2. граждане, проживающие в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, которым при переосвидетельствовании установлена III группа инвалидности (инвалидность снята) или которые признаны в установленном порядке дееспособными;

63.12.3. пенсионеры, лица, достигшие пенсионного возраста (женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет), за исключением пенсионеров, указанных в подпункте 63.10 настоящего пункта;

63.12.4. многодетные семьи, а также матери, которым присвоено звание «Мать-героиня» или которые награждены орденом Матери, орденом «Материнская слава» либо медалью «Медаль материнства»;

63.12.5. граждане, взявшие на воспитание троих и более детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей;

63.12.6. ветераны боевых действий на территории других государств;

63.12.7. члены семей погибших (умерших) граждан, указанных в статье 22 Закона Республики Беларусь «О ветеранах».

Граждане, относящиеся к вышеперечисленной категории граждан и проживающие в жилых помещениях коммерческого использования, должны обратиться в службу «одно окно» районного исполнительного комитета с заявлением о переводе жилого помещения коммерческого использования в число жилых помещений социального пользования. При переводе таких помещений плата за пользование жилым помещением не начисляется, и оплачиваются только жилищно-коммунальные услуги.

Анатолий АЛИЕВ,

начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства райисполкома