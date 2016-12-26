



Необычный подарок преподнес светлогорцам образцовый хореографический ансамбль «Ранак». В канун Нового года коллектив порадовал зрителей хореографическим спектаклем «Щелкунчик», поставленным по мотивам одноименной сказки Э. Т. А. Гофмана.







Премьера спектакля состоялась в субботу в концертном зале детской школы искусств.











Как рассказала руководитель ансамбля Галина Лемешонок, в новогодние праздники коллектив планирует дать несколько представлений.











Подробнее вы сможете прочитать в одном из ближайших выпусков «СН».







Катерина БАХОРИНА.