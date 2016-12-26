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Премьера: балет «Щелкунчик» в светлогорском исполнении

27.12.2016 — Новости Культуры | Светлагорскiя Навiны  
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Премьера: балет «Щелкунчик» в светлогорском исполнении

Необычный подарок преподнес светлогорцам образцовый хореографический ансамбль «Ранак». В канун Нового года коллектив порадовал зрителей хореографическим спектаклем «Щелкунчик», поставленным по мотивам одноименной сказки Э. Т. А. Гофмана.


Премьера: балет «Щелкунчик» в светлогорском исполнении

Премьера спектакля состоялась в субботу в концертном зале детской школы искусств.


Премьера: балет «Щелкунчик» в светлогорском исполнении

Премьера: балет «Щелкунчик» в светлогорском исполнении

Как рассказала руководитель ансамбля Галина Лемешонок, в новогодние праздники коллектив планирует дать несколько представлений.


Премьера: балет «Щелкунчик» в светлогорском исполнении

Премьера: балет «Щелкунчик» в светлогорском исполнении

Подробнее вы сможете прочитать в одном из ближайших выпусков «СН».


Премьера: балет «Щелкунчик» в светлогорском исполнении

Катерина БАХОРИНА.

 
 
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Необычный подарок преподнес светлогорцам образцовый хореографический ансамбль «Ранак». В канун Нового года коллектив порадовал зрителей хореографическим...

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