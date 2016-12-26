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Disney показал работу над "настоящей" планетой из "Аватара"
27.12.2016 11:22 — Новости Культуры | Tut.by
Студия Disney показала работу над «настоящей» планетой Пандорой из фильма «Аватар». Ролик
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Открытие запланировано на лето 2017 года. «Пандора: Мир «Аватара» предложит посетителям встречу с героями фильма, а также с природой фантастической планеты.
Видео рассказывает о строительстве тематической зоны. В ролике снялся, в частности, режиссер «Аватара» Джеймс Кэмерон. Его фильм вышел в 2009 году, но до сих пор считается самым кассовым в истории.
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Студия Disney показала работу над "настоящей" планетой Пандорой из фильма "Аватар". Ролик опубликован на сайте YouTube. Новая тематическая зона появится в развлекательном...
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