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Стали известны даты, когда состоится рыцарский фестиваль в Вилейке

27.12.2016 — Новости Культуры | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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1-2 июля 2017 году в Вилейке состоится рыцарский фестиваль под названием «Честью предков — 2017» (Источник: vk.com)

Программа фестиваля ещё в  разработке, но местом проведения, скорее всего, будет нижний парк Вилейки, где будет возведен средневековый город.

На фестивале можно будет  познакомиться с историей, культурой, бытом населения ВКЛ и ее соседей, воочию увидеть средневековые военно-полевые лагеря, стать свидетелями реконструкций сражений и турниров, познакомиться с ремеслами, поучаствовать в средневековых играх и забавах, послушать этническую музыку и с головой окунуться в увлекательный мир наших предков.

peramoga.by

 
Теги: знакомства
 
 
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1-2 июля 2017 году в Вилейке состоится рыцарский фестиваль под названием «Честью предков — 2017» (Источник: vk.com) Программа фестиваля ещё в  разработке, но местом...

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