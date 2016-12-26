Алфавит — новая рубрика «СН», в которой мы предлагаем нашему гостю рассказать о первых возникших ассоциациях, озвучить первые вспомнившиеся истории и случаи из жизни, которые связаны с названным словом или обозначаемым им понятием. Сегодня у нас в гостях молодой художник Мария Кульба.

«Бывает, мысленно ты видишь такие красивые картины, но

если тебе еще четыре года, ты вряд ли сможешь это нарисовать. Так было и в тот день, — наш разговор начался с традиционного вопроса к Марии Кульба о том, с чего началось ее путешествие в мир живописи. — К нам в гости зашел знакомый художник, я попросила его нарисовать мне девочку и присела рядом в ожидании красоты».

Мария признается: несмотря на свой совсем юный возраст она отчетливо видела, какой должна быть ее героиня картины. Будущий художник представила и черты лица, и настроение, и даже тепло-оранжевую цветовую гамму готовой работы. Но профессиональный живописец, шутя, нарисовал «портрет»: «Палка, палка, огуречик, вот и вышел человечек». Тогда, возможно, не совсем отдавая отчет в серьезности своего намерения, Мария решила, что непременно научится рисовать людей. И научилась. Причем научилась передавать в своих портретах не только внешнее сходство, но и внутреннее состояние, характер героя картины.

Акварель. Раньше это была моя любимая техника. Акварель наполнена воздухом, светом и волшебством. Она переменчива, как настроение девушки: вот она, улыбаясь, идет по городу, но пролетела белая птица и ее улыбку сменил задумчивый взгляд.

Вдохновение. Это мои друзья и родственники, мой круг общения. У меня появляются силы и желание сделать что-нибудь эдакое, когда вокруг гармония. Но кроме вдохновения должно быть время. Потому что мало одного лишь образа, который возник у тебя в голове. Нужно, чтобы зритель увидел картину такой, какой ты ее задумал. А для этого нужно пройти все этапы ее создания.