Весной 1992 года в Париже прощались с 90-летней Марлен Дитрих. Годы ее триумфа остались далеко позади, но на похороны все равно собрались около 3 тысяч ее поклонников. Чем не свидетельство того, что «голубой ангел» и после смерти остался легендой?





Немецкая актриса и певица Марлен Дитрих родилась в Берлине 27 декабря 1901 года. Первую известность ей принесла роль Лолы-Лолы в фильме «Голубой ангел» (1930). Благодаря успеху она получила контракт в Голливуде. Шесть фильмов, снятых режиссером Джозеф фон Штернбергом — в том числе «Марокко», «Белокурая Венера» и «Шанхайский экспресс» — сделали Дитрих мировой звездой. В 1930-е Дитрих, ставшая секс-символом своего поколения, отказалась от предложения о сотрудничестве с нацистами, которое ей сделал министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс. Во время Второй мировой войны она выступала с многочисленными концертами перед войсками союзников. Начиная с 1950-х годов Дитрих сконцентрировалась на карьере певицы и конферансье, все реже появляясь на экране. Последние годы Дитрих провела в уединении в своей парижской квартире. Она умерла 6 мая 1992 года.





***

«Если ты возвращаешься в девять вечера вместо семи и он еще не позвонил в полицию — значит, любовь уже прошла».

«Автомобиль — это любимая игрушка взрослых мужчин».

«Люди смотрят на меня как на теннисный матч, только водят глазами не слева направо, а сверху вниз».

«Некоторые города и местечки мне нравятся только потому, что я могу носить там джинсы».

«Женщины, бесспорно, умнее мужчин. Вряд ли найдется женщина, которая была бы без ума от мужчины только из-за его красивых ног».

«Королева? Быть ею не слишком большое удовольствие. Негативного здесь больше, чем позитивного».

«Курить я начала во время войны. Это и сохранило мне здоровье».

«Когда люди говорят: „Я сделал все что мог“, значит, они недооценивают себя».

«Мода? Не следуй за ней слепо, как в темном переулке. Помни, что ты не манекен, на котором примеряется модная одежда».

«Женщины делятся на две категории: рассеянные, которые вечно забывают на диване перчатки, и внимательные, которые одну перчатку обязательно приносят домой».

«Истинная женщина не волнуется — она волнует».