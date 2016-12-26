

Напряженными выдались последние дни минувшей недели для сотрудников Толочинского РОЧС — на территории района произошло два пожара.

Пятничным вечером 23 декабря боевые расчеты устремились в деревню Шапчино Кохановского сельсовета — здесь горел дом-дача. Огонь нанес значительный ущерб — уничтожена кровля, потолочное перекрытие, стены, имущество. Причину возникновения пожара еще предстоит установить.

Раннее утро 25 декабря было омрачено сообщением о возгорании жилого дома в агрогородке Горщевщина. В результате пожара повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены, уничтожено имущество.

К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв.

Причины возникновения пожаров устанавливаются.

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