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Два пожара произошло на территории Толочинского района в конце минувшей недели
27.12.2016 12:28 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
Пятничным вечером 23 декабря боевые расчеты устремились в деревню Шапчино Кохановского сельсовета — здесь горел дом-дача. Огонь нанес значительный ущерб — уничтожена кровля, потолочное перекрытие, стены, имущество. Причину возникновения пожара еще предстоит установить.
Раннее утро 25 декабря было омрачено сообщением о возгорании жилого дома в агрогородке Горщевщина. В результате пожара повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены, уничтожено имущество.
К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв.
Причины возникновения пожаров устанавливаются.
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Напряженными выдались последние дни минувшей недели для сотрудников Толочинского РОЧС — на территории района произошло два пожара. Пятничным вечером 23 декабря...
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