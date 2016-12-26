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Предновогодний нон-стоп толочинских борцов
27.12.2016 13:24 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
С 16 по 18 декабря наши земляки 2001-2002 годов рождения боролись за победу в республиканском турнире памяти Н. В. Хитрякова, состоявшемся в Витебске. Итог — два золота и две бронзы. На верхнюю ступень пьедестала почета взошли Кирилл Шишков и Никита Жигалка, третьими стали их товарищи по команде Иван Шутов и Руслан Шелуховский.
21 декабря соревнования также республиканского уровня прошли в Молодечно. Участие в них приняли ребята, родившиеся в 2005 году и позже. Здесь копилка толочинских борцов пополнилась медалями всех достоинств. Награду высшей пробы завоевал Даниил Серафимович, обладателем серебра стал Иван Беляев, бронзы — Марат Яневич.
Спустя два дня Даниил Серафимович и Иван Беляев подтвердили не случайность своего молодечненского успеха на турнире в Борисове, где состоялось открытое первенство местной СДЮШОР. При этом Даниил снова оказался сильнее всех своих соперников, а Иван пополнил свою коллекцию наград бронзой.
А 25 декабря юным воспитанникам тренера Игоря Галузо представился шанс продемонстрировать все свои умения дома — новогодний турнир прошел в зале борьбы по улице Энгельса в райцентре. Причем за победу в нем боролись как уже зарекомендовавшие себя с наилучшей стороны, так и делающие в спорте еще только первые шаги мальчишки. Приняли участие в толочинских стартах и кохановские ребята, занимающиеся под руководством Евгения Зезетко.
Хозяева не проявили излишнего для подобных случаев гостеприимства и первенствовали во всех весовых категориях. Победителями стали Захар Юхневич, Павел Романенко, Даниил Марков, Кирилл Иванюто, Иван Беляев и Марат Яневич.
Такое обилие различных соревнований присутствует в календаре толочинских борцов прежде всего благодаря постоянной поддержки спонсоров. Вот и на этот раз все расходы по организации выездов взяли на себя Владимир и Дмитрий Камлюки, Алексей Закрижевский и Сергей Иванюто. Не остались они в стороне и при проведении домашнего новогоднего турнира, обеспечив сладким призом каждого из его участников.
Игорь СНАРОВ.
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