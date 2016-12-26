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Программа праздничных мероприятий

27.12.2016 — Новости Культуры | Светлагорскiя Навiны  
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Уважаемые светлогорцы и гости нашего города!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Приглашаем вас принять участие в праздничных мероприятиях.

Центральная площадь
31 декабря с 21.00-04.00 Новогодняя ночь, театрализованное представление «В волшебном снежном звездопаде…»
1 января 2017 года с 20.00-23.00 Новогодняя дискотека «В новогодних ритмах»
2 января 2017 года с 15.00-17.00 Развлекательно-игровая программа для жителей города «Новогодняя феерия»
 
м-н Молодёжный (район «Торгового центра»)
31 декабря с 21.00-23.00 Музыкальное оформление у Новогодней ёлки
1 января 2017 года с 01.00-03.00 Новогодняя дискотека
2 января 2017 года с 13.00-14.00 Новогоднее театрализованное представление «Нам праздник веселый зима принесла!»
 
м-н Полесье (у здания отделения почтовой связи №5)
2 января 2017 года с 14.30 до 15.30 Новогоднее театрализованное представление «Нам праздник веселый зима принесла!»
Тел. для справок 5-49-82
 
Городской центр культуры
с 23 декабря по 02 января 2017 года (11.00, 13.00, 15.00) Новогоднее медиапутешествие «В снежном царстве, в морозном государстве…»
24, 25 декабря с 19.00-24.00 Новогоднее PARTY с концертно-развлекательной программой «Новогодний каламбур»
28 декабря в 12.00 В рамках республиканской акции «Наши дети» благотворительная ёлка с участием администрации города «Зажжем ёлку вместе»
7 января 2017 года в 18.00 Вечер–встреча «Зеленая роща» с новогодней программой «Музыкальный вернисаж» с участием инструментальных групп «Starband» и «ЧетвертакЪ»
14 января 2017 года в 14.00 Вечер отдыха с концертной поздравительной программой «Этот Старый Новый Год»
15 января 2017 года в 13.00 Региональный фестиваль «Каляднае сузор’е фальклору»
Тел. для справок 4-17-46
 
Дом культуры энергетиков
25 декабря в 10.00 и 14.00 Новогоднее театрализованное представление «Новый год в шкафу»
Тел. для справок 3-79-73
 
Центр досуга «Тандем»
с 22 по 30 декабря (10.00, 12.00, 14.00, 16.00) Детские утренники «Волшебство под Новый год»
с 22 по 30 декабря в 19.00 Театрализованное шоу «Новогодний отрыв, ура корпоротив!»
Тел. для справок 2-42-38
 
Светлогорская детская школа искусств
12 января Рождественский фестиваль духовной музыки «Даруй нам мир»
Тел. для справок 3-47-29
 
Светлогорский районный дом ремёсел
до 28 декабря Культурно-развлекательное мероприятие. Новогодний утренник для учащихся дома ремёсел «Новогодняя снежинка»
до 29 января в 11.00 Выставка «Экзотические насекомые мира»
Тел. для справок 2-14-00
 
Светлогорский историко-краеведческий музей
с 27 декабря по 6 января Познавательное мероприятие «Легенды, сказки Рождества и Нового года»
Тел. для справок 7-12-19
 
Библиотека семейного чтения (м-он Полесье, д.5А)
30 декабря в 11.00 «Везёт нас сказка в Новый год». Праздничная программа в клубе «Затейники»
 
Детская районная библиотека (м-он Юбилейный, 1Б)
27 декабря в 11.00 «Введение в „Морозоведение“, или как появился Дед Мороз». Предновогодний сказочный урок
 
Библиотека, филиал №3 (м-он Молодёжный, 23)
28 декабря в 11.00 «А зима за окном осыпает весь мир серебром». Литературные зарисовки
Тел. для справок 9-10-06
 
Кинотеатр «Юность» приглашает посмотреть:
23-25 декабря (11.00, 15.00) Фестиваль фильмов для детей: «В поисках Дори», «Снежная битва»
26-29 декабря (11.00, 15.00) Ретро – мульти-марафон добрые советские мультфильмы: «Дед мороз и серый волк», «Дед мороз и лето», «Как зажигаются елки», «Праздник новогодней ёлки»
с 30 декабря по 1 января (11.00, 15.00) «В гостях у сказки» – «12 месяцев»
2-4 января (11.00, 15.00) «Новогодний марафон», «Гринч – похититель Рождества», «Полярный экспресс»
5-7 января (11.00, 15.00) Волшебный мир Уолта Диснея «Большой и добрый великан»
Тел. для справок 9-35-06

 

Желаем приятного отдыха!

 
 
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Уважаемые светлогорцы и гости нашего города! Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Приглашаем вас принять участие в праздничных мероприятиях. ...

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