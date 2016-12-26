Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Приглашаем вас принять участие в праздничных мероприятиях.
|Центральная площадь
|31 декабря с 21.00-04.00
|Новогодняя ночь, театрализованное представление «В волшебном снежном звездопаде…»
|1 января 2017 года с 20.00-23.00
|Новогодняя дискотека «В новогодних ритмах»
|2 января 2017 года с 15.00-17.00
|Развлекательно-игровая программа для жителей города «Новогодняя феерия»
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|м-н Молодёжный (район «Торгового центра»)
|31 декабря с 21.00-23.00
|Музыкальное оформление у Новогодней ёлки
|1 января 2017 года с 01.00-03.00
|Новогодняя дискотека
|2 января 2017 года с 13.00-14.00
|Новогоднее театрализованное представление «Нам праздник веселый зима принесла!»
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|м-н Полесье (у здания отделения почтовой связи №5)
|2 января 2017 года с 14.30 до 15.30
|Новогоднее театрализованное представление «Нам праздник веселый зима принесла!»
|Тел. для справок 5-49-82
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|Городской центр культуры
|с 23 декабря по 02 января 2017 года (11.00, 13.00, 15.00)
|Новогоднее медиапутешествие «В снежном царстве, в морозном государстве…»
|24, 25 декабря с 19.00-24.00
|Новогоднее PARTY с концертно-развлекательной программой «Новогодний каламбур»
|28 декабря в 12.00
|В рамках республиканской акции «Наши дети» благотворительная ёлка с участием администрации города «Зажжем ёлку вместе»
|7 января 2017 года в 18.00
|Вечер–встреча «Зеленая роща» с новогодней программой «Музыкальный вернисаж» с участием инструментальных групп «Starband» и «ЧетвертакЪ»
|14 января 2017 года в 14.00
|Вечер отдыха с концертной поздравительной программой «Этот Старый Новый Год»
|15 января 2017 года в 13.00
|Региональный фестиваль «Каляднае сузор’е фальклору»
|Тел. для справок 4-17-46
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|Дом культуры энергетиков
|25 декабря в 10.00 и 14.00
|Новогоднее театрализованное представление «Новый год в шкафу»
|Тел. для справок 3-79-73
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|Центр досуга «Тандем»
|с 22 по 30 декабря (10.00, 12.00, 14.00, 16.00)
|Детские утренники «Волшебство под Новый год»
|с 22 по 30 декабря в 19.00
|Театрализованное шоу «Новогодний отрыв, ура корпоротив!»
|Тел. для справок 2-42-38
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|Светлогорская детская школа искусств
|12 января
|Рождественский фестиваль духовной музыки «Даруй нам мир»
|Тел. для справок 3-47-29
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|Светлогорский районный дом ремёсел
|до 28 декабря
|Культурно-развлекательное мероприятие. Новогодний утренник для учащихся дома ремёсел «Новогодняя снежинка»
|до 29 января в 11.00
|Выставка «Экзотические насекомые мира»
|Тел. для справок 2-14-00
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|Светлогорский историко-краеведческий музей
|с 27 декабря по 6 января
|Познавательное мероприятие «Легенды, сказки Рождества и Нового года»
|Тел. для справок 7-12-19
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|Библиотека семейного чтения (м-он Полесье, д.5А)
|30 декабря в 11.00
|«Везёт нас сказка в Новый год». Праздничная программа в клубе «Затейники»
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|Детская районная библиотека (м-он Юбилейный, 1Б)
|27 декабря в 11.00
|«Введение в „Морозоведение“, или как появился Дед Мороз». Предновогодний сказочный урок
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|Библиотека, филиал №3 (м-он Молодёжный, 23)
|28 декабря в 11.00
|«А зима за окном осыпает весь мир серебром». Литературные зарисовки
|Тел. для справок 9-10-06
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|Кинотеатр «Юность» приглашает посмотреть:
|23-25 декабря (11.00, 15.00)
|Фестиваль фильмов для детей: «В поисках Дори», «Снежная битва»
|26-29 декабря (11.00, 15.00)
|Ретро – мульти-марафон добрые советские мультфильмы: «Дед мороз и серый волк», «Дед мороз и лето», «Как зажигаются елки», «Праздник новогодней ёлки»
|с 30 декабря по 1 января (11.00, 15.00)
|«В гостях у сказки» – «12 месяцев»
|2-4 января (11.00, 15.00)
|«Новогодний марафон», «Гринч – похититель Рождества», «Полярный экспресс»
|5-7 января (11.00, 15.00)
|Волшебный мир Уолта Диснея «Большой и добрый великан»
|Тел. для справок 9-35-06
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