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Как в Минске отмечают Хануку

27.12.2016 20:53 — Новости Культуры | Tut.by  
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Ханукальные свечи зажглись в синагоге общины «Бейс Исроэль» в Минске. Съемочная группа TUT.BY понаблюдала за молитвой и празднованием.

Ханука — ежегодный еврейский праздник, установленный в честь очищения Храма от осквернения язычниками-греками. По легенде, когда маккавеи очистили Храм, нашёлся только один кувшин с маслом для освящения. При этом, на приготовление нового масла понадобилось бы восемь дней. Тем не менее, маккавеи решили использовать единственный кувшин для освящения. И случилось чудо: масла хватило ровно на восемь дней. Именно в честь этого события и принято отмечать Хануку. Начиная с прошлой субботы, каждый день евреи в храмах и домах иудеи зажигают на одну свечу больше. И к следующей субботе зажжотся восемь свечей, как в древнем Храме в честь восьми дней, на которые хватило кувшина с маслом.

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Теги: Минск
 
 
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Ханукальные свечи зажглись в синагоге общины "Бейс Исроэль" в Минске. Съемочная группа TUT.BY понаблюдала за молитвой и празднованием.

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