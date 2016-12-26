Умерла американская актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в саге «Звездные войны». Она скончалась в больнице утром во вторник, 27 декабря, в возрасте 60 лет. Об этом сообщает Associated Press.



Фото: Reuters

24 декабря сообщалось, что Фишер была госпитализирована в критическом состоянии из-за сердечного приступа, произошедшего во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. В клинике ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.





Фишер снималась в таких фильмах, как «Сладкая месть», «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар» и «Предместье». Известность ей принесла роль принцессы Леи в фантастической киноэпопее режиссера Джорджа Лукаса «Звездные войны».