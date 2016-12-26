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Умерла звезда "Звездных войн"
27.12.2016 21:34 — Новости Культуры | Tut.by
Умерла американская актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в саге «Звездные войны». Она скончалась в больнице утром во вторник, 27 декабря, в возрасте 60 лет. Об этом сообщает Associated Press.
24 декабря сообщалось, что Фишер была госпитализирована в критическом состоянии из-за сердечного приступа, произошедшего во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. В клинике ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Фишер снималась в таких фильмах, как «Сладкая месть», «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар» и «Предместье». Известность ей принесла роль принцессы Леи в фантастической киноэпопее режиссера Джорджа Лукаса «Звездные войны».
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Фишер снималась в таких фильмах, как "Сладкая месть", "Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар" и "Предместье". Известность ей принесла роль принцессы Леи в...
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