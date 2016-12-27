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Светящиеся звери, люстры под открытым небом и лавочки-игрушки. Фоторепортаж с предновогоднего Гомеля
28.12.2016 07:44 — Новости Культуры | Tut.by
Вечером 23 декабря главные улицы, площади и дорожные развязки Гомеля засветились праздничными огнями. Пожалуй, в этот раз город одели в самый красивый новогодний наряд, по сравнению с предыдущими годами.
Многие элементы праздничной иллюминации были использованы впервые. Это и
Праздничные огни будут радовать гомельчан и гостей города до 14 января.
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Светящиеся звери, люстры под открытым небом и лавочки-игрушки. Фоторепортаж с предновогоднего Гомеля
Вечером 23 декабря главные улицы, площади и дорожные развязки Гомеля засветились праздничными огнями. Праздничные огни будут радовать гомельчан и гостей города до...
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