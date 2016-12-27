﻿ Светящиеся звери, люстры под открытым небом и лавочки-игрушки. Фоторепортаж с предновогоднего Гомеля. 21.by
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Светящиеся звери, люстры под открытым небом и лавочки-игрушки. Фоторепортаж с предновогоднего Гомеля

28.12.2016 07:44 — Новости Культуры | Tut.by  
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Вечером 23 декабря главные улицы, площади и дорожные развязки Гомеля засветились праздничными огнями. Пожалуй, в этот раз город одели в самый красивый новогодний наряд, по сравнению с предыдущими годами.


Многие элементы праздничной иллюминации были использованы впервые. Это и светящиеся макеты известных архитектурных сооружений в сквере Громыко, и лавочки, оформленные как елочные игрушки, и огромные люстры под открытым небом, освещающие кольца на улице Кирова, и стоящие на земле цифры наступающего года, где ноль превратился в арку.












Праздничные огни будут радовать гомельчан и гостей города до 14 января.

 
Теги: Гомель
 
 
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Вечером 23 декабря главные улицы, площади и дорожные развязки Гомеля засветились праздничными огнями. Праздничные огни будут радовать гомельчан и гостей города до...

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