Вечером 23 декабря главные улицы, площади и дорожные развязки Гомеля засветились праздничными огнями. Пожалуй, в этот раз город одели в самый красивый новогодний наряд, по сравнению с предыдущими годами.





Многие элементы праздничной иллюминации были использованы впервые. Это и светящиеся макеты известных архитектурных сооружений в сквере Громыко, и лавочки, оформленные как елочные игрушки, и огромные люстры под открытым небом, освещающие кольца на улице Кирова, и стоящие на земле цифры наступающего года, где ноль превратился в арку.













































Праздничные огни будут радовать гомельчан и гостей города до 14 января.