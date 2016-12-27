|
На новогоднем киношоу артисты исполнили около 20 номеров с песнями известных киноперсонажей из советского кино
28.12.2016 — Новости Культуры | Шлях Перамогi (Вилейка)
27 декабря в ДК состоялось новогоднее киношоу. Вилейские артисты предстали перед зрителями в необычном образе, исполнив около 20 номеров с песнями известных киноперсонажей из советского кино.
peramoga.by
Фото Алексея КАМИНСКОГО
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На новогоднем киношоу артисты исполнили около 20 номеров с песнями известных киноперсонажей из советского кино
27 декабря в ДК состоялось новогоднее киношоу. Вилейские артисты предстали перед зрителями в необычном образе, исполнив около 20 номеров с песнями известных...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии