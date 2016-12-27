﻿﻿ На новогоднем киношоу артисты исполнили около 20 номеров с песнями известных киноперсонажей из советского кино. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

На новогоднем киношоу артисты исполнили около 20 номеров с песнями известных киноперсонажей из советского кино

28.12.2016 — Новости Культуры | Шлях Перамогi (Вилейка)  
Размер текста:
A
A
A

post thumbnail

27 декабря в ДК состоялось новогоднее киношоу. Вилейские  артисты предстали перед зрителями в необычном образе, исполнив около 20 номеров с  песнями известных киноперсонажей из советского кино.

peramoga.by

Фото Алексея КАМИНСКОГО







































 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 декабря в ДК состоялось новогоднее киношоу. Вилейские  артисты предстали перед зрителями в необычном образе, исполнив около 20 номеров с  песнями известных...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
"Полковнику никто не пишет" в заводском цеху. Финберг выступил на МТЗ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика