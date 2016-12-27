"Не стыдно спросить"

Он будет отвечать на вопросы пользователей TUT.BY уже вполдень 28 декабря. Задать вопрос специалисту можно на форуме под этим анонсом, прислать на электронный адрес air@tutby.com и оставить в комментариях под прямой трансляцией, которая пройдет на странице TUT.BY в социальной сети Facebook . Подключайтесь!