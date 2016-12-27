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"Не стыдно спросить" у повара. Как сделать оливье не банальным и чем разнообразить меню?

28.12.2016 09:32 — Новости Культуры | Tut.by  
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С сегодняшнего дня вся страна в едином порыве начинает финальную подготовку к встрече нового года. Стоя в очередях за продуктами, многие думают о том, как же разнообразить праздничное меню и чем удивить родных и близких. Найти ответы на эти вопросы поможет гость нового выпуска проекта "Не стыдно спросить" - шеф-повар ресторана "Веранда" Денис Исаев. 

Он будет отвечать на вопросы пользователей TUT.BY уже вполдень 28 декабря. Задать вопрос специалисту можно на форуме под этим анонсом, прислать на электронный адрес air@tutby.com и оставить в комментариях под прямой трансляцией, которая пройдет на странице TUT.BY в социальной сети Facebook. Подключайтесь!

 
 
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