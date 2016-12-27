|
"Не стыдно спросить" у повара. Как сделать оливье не банальным и чем разнообразить меню?
28.12.2016 09:32 — Новости Культуры | Tut.by
С сегодняшнего дня вся страна в едином порыве начинает финальную подготовку к встрече нового года. Стоя в очередях за продуктами, многие думают о том, как же разнообразить праздничное меню и чем удивить родных и близких. Найти ответы на эти вопросы поможет гость нового выпуска проекта
Он будет отвечать на вопросы пользователей TUT.BY уже вполдень 28 декабря. Задать вопрос специалисту можно на форуме под этим анонсом, прислать на электронный адрес
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоя в очередях за продуктами, многие думают о том, как же разнообразить праздничное меню и чем удивить родных и близких. Найти ответы на эти вопросы поможет гость...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии