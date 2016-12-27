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В гостях у творческой елки: настоящее путешествие в мир искусства подарила ДШИ во время своих утренников
28.12.2016 — Новости Культуры | Светлагорскiя Навiны
Учителя и учащиеся школы подготовили насыщенную программу для своих гостей.
Во время волшебных новогодних путешествий малыши и их родители смогли встретиться не только со сказочными героями, но и поближе познакомиться с театральным, хореографическим и вокальным искусством.
Подробнее о прошедших утренниках вы сможете прочитать в ближайших выпусках «СН».
Катерина БАХОРИНА.
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В гостях у творческой елки: настоящее путешествие в мир искусства подарила ДШИ во время своих утренников
Учителя и учащиеся школы подготовили насыщенную программу для своих гостей. Во время волшебных новогодних путешествий малыши и их родители смогли встретиться не...
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