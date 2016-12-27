



Учителя и учащиеся школы подготовили насыщенную программу для своих гостей.







Во время волшебных новогодних путешествий малыши и их родители смогли встретиться не только со сказочными героями, но и поближе познакомиться с театральным, хореографическим и вокальным искусством.







Подробнее о прошедших утренниках вы сможете прочитать в ближайших выпусках «СН».













Катерина БАХОРИНА.