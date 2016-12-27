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Скала в австралийской пустыне стала водопадом
28.12.2016 10:59 — Новости Культуры | Tut.by
Из-за сильного дождя скала Улуру, расположенная в австралийском национальном парке Улуру-Ката Тьюта, превратилась в водопад.
Теперь парк закрыт для посетителей, но несколько туристов успели зафиксировать, как Улуру выглядит во время дождя.
Улуру-Ката Тьюта находится в пустыне. Как сообщила метеорологическая станция Северной территории, такой сильный ливень случается в этих местах раз в 50 лет.
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Из-за сильного дождя скала Улуру, расположенная в австралийском национальном парке Улуру-Ката Тьюта, превратилась в водопад.
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