﻿﻿ Скала в австралийской пустыне стала водопадом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Скала в австралийской пустыне стала водопадом

28.12.2016 10:59 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Из-за сильного дождя скала Улуру, расположенная в австралийском национальном парке Улуру-Ката Тьюта, превратилась в водопад.

Теперь парк закрыт для посетителей, но несколько туристов успели зафиксировать, как Улуру выглядит во время дождя.

Улуру-Ката Тьюта находится в пустыне. Как сообщила метеорологическая станция Северной территории, такой сильный ливень случается в этих местах раз в 50 лет.
На фотографии ниже видно, как скала выглядит в хорошую погоду.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за сильного дождя скала Улуру, расположенная в австралийском национальном парке Улуру-Ката Тьюта, превратилась в водопад.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Актер продал своего "Серебряного медведя" из-за нищеты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика