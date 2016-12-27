Из-за сильного дождя скала Улуру, расположенная в австралийском национальном парке Улуру-Ката Тьюта, превратилась в водопад.

Видео опубликовано Christina Ong (@pikachuu1012) Дек 25 2016 в 2:42 PST

Теперь парк закрыт для посетителей, но несколько туристов успели зафиксировать, как Улуру выглядит во время дождя.

Улуру-Ката Тьюта находится в пустыне. Как сообщила метеорологическая станция Северной территории, такой сильный ливень случается в этих местах раз в 50 лет.

На фотографии ниже видно, как скала выглядит в хорошую погоду.

Фото опубликовано Mauro Panigatti (@mauropany) Дек 21 2016 в 3:39 PST