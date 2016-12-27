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1 января состоится безумный драйв в ритме ночного города
28.12.2016 — Новости Культуры | Шлях Перамогi (Вилейка)
1 января во Дворце культуры состоится новогодняя дискотека.
Для вилейчан команды диджеев подготовили праздничный драйв, сюрпризы и лучшие хиты, под которые танцы продлятся до 5 утра.
peramoga.by
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1 января во Дворце культуры состоится новогодняя дискотека. Для вилейчан команды диджеев подготовили праздничный драйв, сюрпризы и лучшие хиты, под которые танцы...
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