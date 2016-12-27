«Мы же живем не в вакууме. Если лет 10 назад было достаточно выдать книгу читателям, то теперь этого мало», — считают библиотекари. Директора крупнейших библиотек Беларуси рассказали TUT.BY, как поменялись за последнее время их учреждения, какую роль в привлечении читателей играют конструкторы «Лего» и сколько зарабатывают различные отделы библиотек.



Фото: Reuters

Справка TUT.BY. В Беларуси с 2000 года количество публичных библиотек стало на 2307 меньше. Читателей за это время убавилось на 1,2 миллиона. И если в 2000 году на одну библиотеку приходилось в среднем 866 читателя, то в прошлом году — уже 1128 человек.

«Раньше я приходила в любую минскую библиотеку и стояла как перед дворцом»

— Еще 8 лет назад люди стояли в очереди за книгами как за хлебом, приятно было посмотреть. Это было хорошее время для библиотек, — рассказывает Лидия Мальцева, директор Гродненской областной научной библиотеки имени Ефима Карского. — Сейчас же нет необходимости, как раньше, проводить много времени в читальных залах. Многое можно найти в интернете, у нас на сайте размещены библиотечные каталоги и базы. Читатель обычно старается побыстрее найти нужную информацию, отсканировать ее и уйти. Поэтому и мы сейчас стараемся работать по-другому.

Лидия Мальцева приводит в пример детский филиал библиотеки, в котором в прошлом году открыли интерактивный центр науки и технологий «Совушка».

«В центре можно пройти 8 образовательных программ, здесь занимаются в том числе конструированием, искусством, иностранными языками, естественными науками, робототехникой. В этот центр может прийти любой читатель независимо от возраста. Мы закупили 25 компьютеров, 3D-принтер, планшеты, электронные книги, музыкальные приставки», — отмечает директор.



Фото с сайта multicenter.by

Лидия Мальцева рассказывает, что обучающие программы для мультицентра, которые закупали в Израиле и Польше, обошлись примерно в 200 тысяч евро. На вопрос, где нашли такую немалую сумму для бюджетного учреждения, директор говорит, что «выиграли грант вместе с коллегами их Польши и Украины, сейчас готовим документы еще на 4 гранта».

— Для детей-инвалидов в центре работает сенсорная комната. По пятницам в детском филиале библиотеки занимаются дети-сироты из приютов. Для них все занятия проводят бесплатно. К примеру, в лаборатории «Лего» они могут что-то построить из конструкторов, — говорит директор. — Сейчас детская библиотека очень сильно изменилась. И когда у меня коллеги из других библиотек спрашивают, читают ли дети, я даже слушать не хочу. К нам ежедневно приходит в среднем 300 детей. Учатся, играют, изучают английский и польский языки, посещают литературные мероприятия, викторины.



Фото: facebook.com/periodikalib

Для подростков и взрослых библиотекари тоже устраивают непрофильные мероприятия. К примеру, придумали проект «Дакрануцца да гісторыі».

— Мы выставляем книги, исторические материалы как из наших фондов, так и из собраний коллекционеров. Также создали проект «Курс лидера»: выбираем известного в городе человека, который рассказывает молодежи, как он пришел в профессию и добился успеха. У нас работает публичный центр правовой информации с юристами и консультантами. Недавно проводили выставку фотографий из частных коллекций «Путешествие в моду из прошлого». Ее посетили лучшие модельеры города.



Фото: facebook.com/periodikalib

По словам Мальцевой, в прошлом году библиотека оказала платные услуги на почти 500 миллионов неденоминированных рублей. «Мы зарабатываем и удачно распоряжаемся своей информационной базой», — говорит директор.



Фото: facebook.com/periodikalib

— За годы, пока я работаю директором, все до такой степени изменилось. Если стоять на месте, то можно потерять лицо библиотеки, — отмечает Лидия Мальцева. — Раньше я приходила в любую минскую библиотеку и стояла как перед дворцом, у нас еще не было ремонта. А сейчас мы держимся на достойном уровне.

«Библиотека — самое доступное учреждение, поэтому люди сюда и идут»

На сайте Минской областной библиотеки имени Пушкина разместили опрос: «Какие формы досуговой работы в библиотеке наиболее привлекательны для вас». Пока что больше всего голосов отдали за два варианта ответов — «клубы по интересам» и «встречи с интересными людьми». Если судить по результатам опроса, музыкальные вечера, диспуты и круглые столы не так интересны читателям.





— Сейчас библиотека — это не только информационный центр, но и социокультурный. Так происходит во всем мире. Социальные мероприятия в библиотеках стали проводить примерно 15 лет назад, до этого в них не было необходимости, — поясняет директор библиотеки Оксана Книжникова. — К примеру, существует проект, ориентированный на работу с детьми из не совсем благополучных семей. Осенью впервые провели акцию в поддержку бездомных животных «По зову сердца».

При столичной библиотеке также работает клуб поддержки онкопациентов, где желающие проходят курс арттерапии.





По словам Оксаны Книжниковой, в США сейчас пользуются популярностью технические лаборатории при библиотеках, в которых школьники и студенты учатся, к примеру, печатать на 3D-принтере (его библиотека получила в подарок от партнеров) или обходиться со швейными машинками.

Директор убеждена, что такие мероприятия увеличивают количество читателей. «Это самое доступное досуговое учреждение в городе, все это можно здесь получить бесплатно, поэтому люди сюда и идут», — убеждена Оксана Книжникова.

— Развиваем международные культурные связи. При библиотеке созданы французские и итальянские медиатеки, работают американский и китайский уголки. У нас работает несколько клубов по изучению иностранных языков — испанский, итальянский, английский, греческий и русский для иностранцев, — говорит директор библиотеки. — Приглашаем носителей языка, чтобы читатели могли с ними практиковаться. К примеру, в ноябре у нас был поверенный в делах США в Беларуси Роберт Райли.

Курсы иностранных языков предлагают и другие библиотеки, к примеру, в Бресте.

— Любая библиотека — это не только книжки. Меняются интересы у читателей, их запросы и интересы — меняемся и мы. Если находиться в сплошной статике, то мы вылетаем из обоймы, — говорит директор брестской областной библиотеки имени Горького Тамара Данилюк. — Мы идем со временем в ногу, хотя многим кажется, что мы архаичны и не изменяемся.



Фото: facebook.com/brestcorner.ino

В брестской библиотеке, как и в столичной «Пушкинке», проводят встречи группы взаимопомощи онкопациентов, а также курсы разговорного английского языка.

— Отдел литературы на иностранных языках устраивает тематические вебинары для учителей английского языка, — говорит директор. — Недавно провели вечер памяти балетного танцовщика Алексея Овечкина, который родился в Бресте и был известен за пределами Беларуси. На встречу пришло около 80 человек, в том числе представитель Минкульта Латвии (Овечкин с успехом танцевал в Риге. — TUT.BY). Было бы интересно рассказывать биографии успешных людей, которые практически забыты в Бресте.

Чтобы привлечь школьников, в городе над Бугом устроили флешмоб «Я иду в библиотеку». Подростки с кричалками прошли от школы в библиотеку.

— В детском отделе у нас работает «Школа маленьких волшебников». Мы читаем книгу, а потом дети лепят, шьют или рисуют главных героев книги. Сейчас это очень популярно, — замечает директор.

А вот в витебской областной библиотеке Ленина сделали акцент на мероприятиях, связанных с историей. Одно из них — лекции «Витебск: реальная и популярная история родного города».

— Этот проект начался с сентября — два раза в месяц проходят занятия по истории Витебщины. Зал забит битком. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года количество посещений у нас увеличилось почти на 30%. Главное — вернуть читателей или хотя бы пользователей, — говорит директор витебской областной библиотеки Ленина Татьяна Адамян. — На каждую лекцию приходят от 150 до 200 человек — это и студенты, и пенсионеры.



Фото: facebook.com/vlib.by88

Директор рассказывает, что в этом году активно сотрудничали с российскими библиотекарями.

«Вместе со смоленскими коллегами мы занимаемся проектом „Смоленские белорусы, белорусские смоляне“. Это совместная база данных, ее бумажный вариант будет презентован ко Дню единения России и Беларуси. С псковскими коллегами создаем совместный экологический проект, — отмечает Татьяна Адамян. — У россиян те же методы привлечения новых читателей, что и у нас».

«Ничего принципиально нового в формах работы библиотеки не придумали»

«Библиотеки сегодня пытаются стать местом для отдыха. А также площадкой, где различные категории посетителей могут реализовать свои интересы. Для нас это не столько способ привлечь новых читателей, а скорее имиджевая составляющая», — отмечает директор Могилевской областной библиотеке имени Ленина Илона Сорокина.

Она рассказывает, что в библиотеке для молодежи устраивают квесты, посвященные литературным героям из произведений могилевских писателей.

— К этому привлекаем все отделы библиотеки. Таким способом хотим познакомить молодежь с литературой и со структурой библиотеки. Подсказки, как и положено, раскладываются по всем отделам, причем они касаются именно литературы. Стараемся проводить интерактивные мероприятия. К примеру, в одном из залов выставляем картины могилевских художников, которые приходят и рассказывают о себе.

В юношеском отделе библиотеке размещена выставка кукол, созданных местными авторами. Кроме того, в учреждении уже восемь лет проводят встречи с актерами могилевского драмтеатра.

«Актерам самим интересно мнение зрителя — что они ждут от постановок. А зритель всегда рад посмотреть на своего кумира в неформальной обстановке, сфотографироваться с ним, пообщаться и узнать о его жизни. На эти встречи приходит разновозрастная публика», — говорит директор библиотеки.



Фото: facebook.com/library.mogilev

К слову, Могилевская областная библиотека в прошлом году заработала 212,5 миллиона неденоминированных рублей. Основная часть этих денег поступила за платные услуги (137,7 миллиона). Больше всего средств заработали на ксерокопировании — чуть больше 35 миллионов рублей. Для сравнения: абонемент принес 9,6 миллиона.

«Но ничего принципиально нового в формах работы библиотеки не может быть. Все равно в основе всех мероприятий находится книга. Мы стараемся преподнести читателю книгу через выставки, инсталляции, пользуемся библиобусами, как в 30-е и 60-е годы. Только ставим все это на современные информационные технологии, стараемся привнести в них элементы зрелищности и привлекательности. У нас хранится журнал „Библиотека“ за 1946 год, я его перелистала, ничего в формах работы мы не придумываем», — резюмирует Илона Сорокина.



Фото: facebook.com/library.mogilev



