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Кэрри Фишер в роли принцессы Леи появится в следующих "Звездных войнах"
28.12.2016 14:05 — Новости Культуры | Tut.by
Американскую актрису Кэрри Фишер, скончавшуюся от остановки сердца, покажут в восьмом фильме франшизы «Звездные войны». Об этом сообщает Variety со ссылкой на источник.
Съемки очередного эпизода завершились в июле 2016 года. Картина находится на стадии пост-продакшн. Фишер сыграла в ленте принцессу Лею Органу, сестру джедая Люка Скайуокера.
Премьера фильма под рабочим названием «Звездные войны: Эпизод 8» намечена на декабрь 2017 года.
Напомним, что Фишер
Фишер снималась в таких фильмах, как «Сладкая месть», «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар» и «Предместье». Известность ей принесла роль принцессы Леи в фантастической киноэпопее режиссера Джорджа Лукаса «Звездные войны».
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Американскую актрису Кэрри Фишер, скончавшуюся от остановки сердца, покажут в восьмом фильме франшизы "Звездные войны". Об этом сообщает Variety со ссылкой на...
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