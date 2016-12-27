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Кэрри Фишер в роли принцессы Леи появится в следующих "Звездных войнах"

28.12.2016 14:05 — Новости Культуры | Tut.by  
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Американскую актрису Кэрри Фишер, скончавшуюся от остановки сердца, покажут в восьмом фильме франшизы «Звездные войны». Об этом сообщает Variety со ссылкой на источник.


Фото: Reuters

Съемки очередного эпизода завершились в июле 2016 года. Картина находится на стадии пост-продакшн. Фишер сыграла в ленте принцессу Лею Органу, сестру джедая Люка Скайуокера.

Премьера фильма под рабочим названием «Звездные войны: Эпизод 8» намечена на декабрь 2017 года.

Напомним, что Фишер скончалась в больнице утром во вторник, 27 декабря, в возрасте 60 лет. Ранее сообщалось, что Фишер была госпитализирована в критическом состоянии из-за сердечного приступа, произошедшего во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. В клинике ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Фишер снималась в таких фильмах, как «Сладкая месть», «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар» и «Предместье». Известность ей принесла роль принцессы Леи в фантастической киноэпопее режиссера Джорджа Лукаса «Звездные войны».


 
 
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Американскую актрису Кэрри Фишер, скончавшуюся от остановки сердца, покажут в восьмом фильме франшизы "Звездные войны". Об этом сообщает Variety со ссылкой на...

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