Западным СМИ стала известна информация о похоронах британского музыканта, умершего 26 декабря.



Джордж Майкл. Фото: Reuters

Как утверждает The Sun, Джорджа Майкла похоронят рядом с матерью Лесли Панайоту. В 1997 году Панайоту скончалась от рака. В том же году Майкл купил семейную могилу на кладбище в Хайгейт на севере Большого Лондона. По словам источников, музыкант говорил, что хотел бы быть похороненным рядом с матерью.

Также утверждается, что на похоронах Майкла может выступить его друг и коллега Элтон Джон. Об этом пишет Mirror. По некоторым данным, Джон якобы исполнит их совместный хит Don’t Let The Sun Go Down On Me.

Джордж Майкл родился в 1963 году в Лондоне. Свою музыкальную карьеру он начал в 1980-х годах в составе дуэта Wham, а после распада группы начал сольную карьеру. Всего музыкант выпустил шесть сольных альбомов.

За свою карьеру Джордж Майкл получил множество музыкальных премий, в том числе три премии «Грэмми» и пять премий MTV. Его последний альбом Symphonica вышел в 2014 году.