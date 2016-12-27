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Волшебные слоны и города. Юные художники из сельской школы провели выставку своих работ

28.12.2016 14:56 — Новости Культуры | Tut.by  
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Хорошая новость пришла перед Новым годом из агрогородка Лужки Шарковщинского района, о которой TUT.BY рассказал летом. Юные художники местной детской школы искусств не бросили занятия, у них теперь новые педагоги, и перед праздниками здесь прошла выставка, в которой участвовали ученики первого, четвертого и пятого классов художественного отделения.


Фото: Лужковская детская школа искусств

Напомним, в Лужках живет около 800 человек, есть больница, библиотека, Дом культуры, почта. И — редкое явление для глубинки: кроме средней школы, здесь работает детская школа искусств с музыкальным, театральным и художественным отделениями. Три года назад сюда по распределению приехала работать Анастасия Заболотнюк, с отличием окончившая знаменитый витебский «худграф». Поначалу дети от нее… прятались — потому что не умели рисовать, а потом сдружились с педагогом и очень многому от нее научились. «Она для нас — вторая мама», — делились с корреспондентом TUT.BY ученики.

Любимому педагогу пришлось уехать из агрогородка, дети переживали по этому поводу. Но после нынешних летних каникул к ним пришли две молодые учительницы по изобразительному искусству — Юлия Петрашко и Светлана Забавская. За полгода юные лужковские художники успели подружиться с «новенькими» и создали столько рисунков, что хватило на целую выставку.

На успехи своих бывших учеников приехала посмотреть и Анастасия Заболотнюк. И это тоже стало для ребят предновогодним сюрпризом.


Ученики с новыми педагогами. Фото: Лужковская детская школа искусств

Фото на память с бывшей учительницей Анастасией Заболотнюк. Фото: Лужковская детская школа искусств

— Этой выставкой мы подвели итог нашей полугодовой работы с детьми. Представленные работы показывают динамику роста способностей учеников — как старшеклассников, так и самых младших детей, которые еще делают свои первые, робкие шаги в художественном творчестве, — рассказала TUT.BY Юлия Петрашко. — На выставке — различные по технике исполнения работы, так как мы стараемся знакомить учащихся с разными видами и техниками изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Но, к сожалению, в итоговую экспозицию вошли не все работы, так как в здании очень ограничено выставочное пространство.












 
Теги: Новости
 
 
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Юные художники Лужковской детской школы искусств не бросили занятия, у них теперь новые педагоги, и перед праздниками здесь прошла выставка, в которой участвовали...

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