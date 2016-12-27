



Предновогоднее мероприятие «Зажжем елку вместе» состоялось в рамках республиканской акции «Наши дети». На благотворительный праздник были приглашены дети из многодетных, малообеспеченных, приемных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов.







По приглашению депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Галины Филиппович в зале присутствовали победители олимпиад по учебным предметам, творческих конкурсов и спортивных соревнований.







Гости праздника увидели хореографический спектакль на музыку П.И.Чайковского «Щелкунчик» в постановке учащихся хореографического отделения школы искусств (балетмейстер Галина Лемешонок).











После ребят пригласили на утренник с традиционными хороводами вокруг елки, играми, конкурсами и, конечно же, подарками от Деда Мороза и Снегурочки.







Также дети и взрослые смогли познакомиться с выставкой работ учащихся и педагогов «Зимние чудеса», сфотографироваться с ростовыми куклами, сделать юмористические фотоколлажи.











На мероприятии присутствовали представители администрации города: председатель Светлогорского районного Совета депутатов Сергей Горбачев, заместитель председателя районного исполнительного комитета Константин Петровский, председатель президиума Совета Светлогорского районного объединения профсоюзов Беларуси Леонид Минчин. Они поздравили всех с наступающим Новым годом, пожелали счастья, здоровья, исполнения всех желаний, загаданных в новогоднюю ночь.











Подробнее о благотворительной елке читайте в ближайших выпусках «СН».

Катерина БАХОРИНА.