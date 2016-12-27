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Благотворительная елка прошла сегодня в Городском центре культуры
28.12.2016 — Новости Культуры | Светлагорскiя Навiны
Предновогоднее мероприятие «Зажжем елку вместе» состоялось в рамках республиканской акции «Наши дети». На благотворительный праздник были приглашены дети из многодетных, малообеспеченных, приемных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов.
По приглашению депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Галины Филиппович в зале присутствовали победители олимпиад по учебным предметам, творческих конкурсов и спортивных соревнований.
Гости праздника увидели
После ребят пригласили на утренник с традиционными хороводами вокруг елки, играми, конкурсами и, конечно же, подарками от Деда Мороза и Снегурочки.
Также дети и взрослые смогли познакомиться с выставкой работ учащихся и педагогов «Зимние чудеса», сфотографироваться с ростовыми куклами, сделать юмористические фотоколлажи.
На мероприятии присутствовали представители администрации города: председатель Светлогорского районного Совета депутатов Сергей Горбачев, заместитель председателя районного исполнительного комитета Константин Петровский, председатель президиума Совета Светлогорского районного объединения профсоюзов Беларуси Леонид Минчин. Они поздравили всех с наступающим Новым годом, пожелали счастья, здоровья, исполнения всех желаний, загаданных в новогоднюю ночь.
Подробнее о благотворительной елке читайте в ближайших выпусках «СН».
Катерина БАХОРИНА.
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Предновогоднее мероприятие «Зажжем елку вместе» состоялось в рамках республиканской акции «Наши дети». На благотворительный праздник были приглашены дети из...
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