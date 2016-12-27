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Благотворительная елка прошла сегодня в Городском центре культуры

28.12.2016 — Новости Культуры | Светлагорскiя Навiны  
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Благотворительная елка прошла сегодня в Городском центре культуры

Предновогоднее мероприятие «Зажжем елку вместе» состоялось в рамках республиканской акции «Наши дети». На благотворительный праздник были приглашены дети из многодетных, малообеспеченных, приемных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов.


Благотворительная елка прошла сегодня в Городском центре культуры

По приглашению депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Галины Филиппович в зале присутствовали победители олимпиад по учебным предметам, творческих конкурсов и спортивных соревнований.


Благотворительная елка прошла сегодня в Городском центре культуры

Гости праздника увидели хореографический спектакль на музыку П.И.Чайковского «Щелкунчик» в постановке учащихся хореографического отделения школы искусств (балетмейстер Галина Лемешонок).


Благотворительная елка прошла сегодня в Городском центре культуры

Благотворительная елка прошла сегодня в Городском центре культуры

После ребят пригласили на утренник с традиционными хороводами вокруг елки, играми, конкурсами и, конечно же, подарками от Деда Мороза и Снегурочки.


Благотворительная елка прошла сегодня в Городском центре культуры

Также дети и взрослые смогли познакомиться с выставкой работ учащихся и педагогов «Зимние чудеса», сфотографироваться с ростовыми куклами, сделать юмористические фотоколлажи.


Благотворительная елка прошла сегодня в Городском центре культуры

Благотворительная елка прошла сегодня в Городском центре культуры

На мероприятии присутствовали представители администрации города: председатель Светлогорского районного Совета депутатов Сергей Горбачев, заместитель председателя районного исполнительного комитета Константин Петровский, председатель президиума Совета Светлогорского районного объединения профсоюзов Беларуси Леонид Минчин. Они поздравили всех с наступающим Новым годом, пожелали счастья, здоровья, исполнения всех желаний, загаданных в новогоднюю ночь.


Благотворительная елка прошла сегодня в Городском центре культуры

Благотворительная елка прошла сегодня в Городском центре культуры

Подробнее о благотворительной елке читайте в ближайших выпусках «СН».

Катерина БАХОРИНА.

 
Теги: знакомства
 
 
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Предновогоднее мероприятие «Зажжем елку вместе» состоялось в рамках республиканской акции «Наши дети». На благотворительный праздник были приглашены дети из...

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