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Фуршет на свалке. Художники и музыканты проводили Год культуры

28.12.2016 18:57 — Новости Культуры | Tut.by  
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Арт-группировка под предводительством художника Руслана Вашкевича в среду днем проводила «в последний путь» Год культуры. Фуршет устроили в пункте сдачи и переработки вторсырья у подножия самой крупной мусорной свалки страны — полигона «Северный». В проводах приняли участие около 50 человек: художники, музыканты, фотографы, арт-критики, журналисты.


«Пара громких юбилеев родом из Советского Союза, стандартные госмероприятия под соусом от шефа и несколько фатальных нововведений для работников сферы — вот, собственно, чем запомнился этот год белорусам», — такую характеристику дали прошедшему году организаторы мероприятия. Они также напомнили, что в этом году в учреждениях культуры было много увольнений, которые официальные власти называли оптимизацией; проблемы с получением сертификата, подтверждающего статус творческого работника; вспомнили и про подписание «первого в своем роде „Кодекса о культуре“».

«Создалось ощущение, что в этом году (обезьяны) люди культурной сферы особенно часто получали бумажные пощечины от чиновников и бюрократов. И если провожать в последний путь этот год макулатуры — то только в пункте сдачи и переработки вторсырья у подножия самой крупной мусорной свалки страны», — пояснили организаторы выбор площадки для фуршета.







 
 
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Арт-группировка под предводительством художника Руслана Вашкевича в среду днем проводила "в последний путь" Год культуры.

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