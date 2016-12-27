Арт-группировка под предводительством художника Руслана Вашкевича в среду днем проводила «в последний путь» Год культуры. Фуршет устроили в пункте сдачи и переработки вторсырья у подножия самой крупной мусорной свалки страны — полигона «Северный». В проводах приняли участие около 50 человек: художники, музыканты, фотографы, арт-критики, журналисты.





«Пара громких юбилеев родом из Советского Союза, стандартные госмероприятия под соусом от шефа и несколько фатальных нововведений для работников сферы — вот, собственно, чем запомнился этот год белорусам», — такую характеристику дали прошедшему году организаторы мероприятия. Они также напомнили, что в этом году в учреждениях культуры было много увольнений, которые официальные власти называли оптимизацией; проблемы с получением сертификата, подтверждающего статус творческого работника; вспомнили и про подписание «первого в своем роде „Кодекса о культуре“».

«Создалось ощущение, что в этом году (обезьяны) люди культурной сферы особенно часто получали бумажные пощечины от чиновников и бюрократов. И если провожать в последний путь этот год макулатуры — то только в пункте сдачи и переработки вторсырья у подножия самой крупной мусорной свалки страны», — пояснили организаторы выбор площадки для фуршета.























