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Ющенко рассказал о "репе", "чайке" и украинце Достоевском

28.12.2016 20:56 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек — Sputnik. Экс-президент Украины Виктор Ющенко сказал, что считает российского писателя Федора Достоевского украинцем, передает РИА Украина.

Ющенко заявил об этом на встрече со студентами Киевского университета культуры. Украинские корни экс-президент нашел и у художника Ильи Репина и композитора Петра Чайковского.

Ющенко рассказал о "репе", "чайке" и украинце Достоевском
© Фото: пресс-служба президента
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"Репин — "репа" — это украинский художник, Чайковский — "чайка" — это украинский композитор, Достоевский — это украинский писатель", — заявил политик, говоря о необходимости создания национального Лувра в Украине.

Ющенко также отметил, что этот список можно пополнить тысячами имен.

Экс президент, выступая перед студентами, добавил, что русский язык является частью украинской культуры и не имеет в себе какой-либо ценности вне ее.

Стоит отметить, что названные Ющенко фамилии деятелей российской культуры действительно так или иначе связаны с Украиной. Дед и отец Достоевского некоторое время жили на Украине, Репин родился в городе Чугуеве (Харьковская губерния), и украинские мотивы присутствовали в творчестве художника, а прадед Чайковского происходил из рода украинских шляхтичей.

 
Теги: Минск
 
 
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Политик, выступая перед студентами Киевского университета культуры, заявил о необходимости создания национального Лувра.

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