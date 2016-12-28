МИНСК, 28 дек — Sputnik. Экс-президент Украины Виктор Ющенко сказал, что считает российского писателя Федора Достоевского украинцем, передает РИА Украина.

Ющенко заявил об этом на встрече со студентами Киевского университета культуры. Украинские корни экс-президент нашел и у художника Ильи Репина и композитора Петра Чайковского.

"Репин — "репа" — это украинский художник, Чайковский — "чайка" — это украинский композитор, Достоевский — это украинский писатель", — заявил политик, говоря о необходимости создания национального Лувра в Украине.

Ющенко также отметил, что этот список можно пополнить тысячами имен.

Экс президент, выступая перед студентами, добавил, что русский язык является частью украинской культуры и не имеет в себе какой-либо ценности вне ее.

Стоит отметить, что названные Ющенко фамилии деятелей российской культуры действительно так или иначе связаны с Украиной. Дед и отец Достоевского некоторое время жили на Украине, Репин родился в городе Чугуеве (Харьковская губерния), и украинские мотивы присутствовали в творчестве художника, а прадед Чайковского происходил из рода украинских шляхтичей.