Журнал «Форбс» назвал Скарлетт Йоханссон «самой кассовой актрисой мирового кинопроката 2016 года».





За последние 12 месяцев фильмы с ее участием, включая «Капитан Америка: Гражданская война» и фильм братьев Коэнов «Аве Цезарь!», совокупно собрали в мировом прокате 1.2 млрд долларов США.

Партнеры Йоханссон по фильму «Марвел» Крис Эванс и Роберт Дауни-младший делят второе место с 1,15 млрд долларов США каждый.





В прошлом году этот список возглавлял Крис Прэтт, а в 2014 году — Дженнифер Лоуренс.

Ежегодный список «Форбс» составляется на основании данных сборов мирового кинопроката по версии сайта Box Office Mojo.

При составлении списка не учитываются финансовые показатели в прокате анимационных фильмов, где были использованы голоса известных актеров. «Самыми кассовыми актерами» могут стать лишь исполнители главных ролей в фильмах.

В пятерку самых кассовых артистов также вошли австралийская актриса Марго Робби, снявшаяся в успешном, но разгромленном критиками комедийном боевике «Отряд самоубийц», собравшем в прокате 749 млн долларов США, и Эми Адамс, снявшаяся в «Прибытии» и «Бэтмене против Супермена».





Британская актриса Фелисити Джонс дебютировала в этом списке в основном благодаря новым «Звездным войнам», вышедшим в прокат в этом месяце, но до того она снялась в фантастическом фильме «Голос монстра» и детективе-триллере «Инферно».