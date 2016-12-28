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Скарлетт Йоханссон названа самой кассовой актрисой мирового кинопроката 2016 года
29.12.2016 07:58 — Новости Культуры | Tut.by
Журнал «Форбс» назвал Скарлетт Йоханссон «самой кассовой актрисой мирового кинопроката 2016 года».
За последние 12 месяцев фильмы с ее участием, включая «Капитан Америка: Гражданская война» и фильм братьев Коэнов «Аве Цезарь!», совокупно собрали в мировом прокате 1.2 млрд долларов США.
Партнеры Йоханссон по фильму «Марвел» Крис Эванс и Роберт Дауни-младший делят второе место с 1,15 млрд долларов США каждый.
В прошлом году этот список возглавлял Крис Прэтт, а в 2014 году — Дженнифер Лоуренс.
Ежегодный список «Форбс» составляется на основании данных сборов мирового кинопроката по версии сайта Box Office Mojo.
При составлении списка не учитываются финансовые показатели в прокате анимационных фильмов, где были использованы голоса известных актеров. «Самыми кассовыми актерами» могут стать лишь исполнители главных ролей в фильмах.
В пятерку самых кассовых артистов также вошли австралийская актриса Марго Робби, снявшаяся в успешном, но разгромленном критиками комедийном боевике «Отряд самоубийц», собравшем в прокате 749 млн долларов США, и Эми Адамс, снявшаяся в «Прибытии» и «Бэтмене против Супермена».
Британская актриса Фелисити Джонс дебютировала в этом списке в основном благодаря новым «Звездным войнам», вышедшим в прокат в этом месяце, но до того она снялась в фантастическом фильме «Голос монстра» и детективе-триллере «Инферно».
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Ежегодный список "Форбс" составляется на основании данных сборов мирового кинопроката по версии сайта Box Office Mojo.
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