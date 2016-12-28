﻿ Скарлетт Йоханссон названа самой кассовой актрисой мирового кинопроката 2016 года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Скарлетт Йоханссон названа самой кассовой актрисой мирового кинопроката 2016 года

29.12.2016 07:58 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Журнал «Форбс» назвал Скарлетт Йоханссон «самой кассовой актрисой мирового кинопроката 2016 года».


За последние 12 месяцев фильмы с ее участием, включая «Капитан Америка: Гражданская война» и фильм братьев Коэнов «Аве Цезарь!», совокупно собрали в мировом прокате 1.2 млрд долларов США.

Партнеры Йоханссон по фильму «Марвел» Крис Эванс и Роберт Дауни-младший делят второе место с 1,15 млрд долларов США каждый.


В прошлом году этот список возглавлял Крис Прэтт, а в 2014 году — Дженнифер Лоуренс.

Ежегодный список «Форбс» составляется на основании данных сборов мирового кинопроката по версии сайта Box Office Mojo.

При составлении списка не учитываются финансовые показатели в прокате анимационных фильмов, где были использованы голоса известных актеров. «Самыми кассовыми актерами» могут стать лишь исполнители главных ролей в фильмах.

В пятерку самых кассовых артистов также вошли австралийская актриса Марго Робби, снявшаяся в успешном, но разгромленном критиками комедийном боевике «Отряд самоубийц», собравшем в прокате 749 млн долларов США, и Эми Адамс, снявшаяся в «Прибытии» и «Бэтмене против Супермена».


Британская актриса Фелисити Джонс дебютировала в этом списке в основном благодаря новым «Звездным войнам», вышедшим в прокат в этом месяце, но до того она снялась в фантастическом фильме «Голос монстра» и детективе-триллере «Инферно».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежегодный список "Форбс" составляется на основании данных сборов мирового кинопроката по версии сайта Box Office Mojo.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Фуршет на свалке. Художники и музыканты проводили Год культуры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика