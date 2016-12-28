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Житель Орши поставил в своем дворе копию боевого самолета-разведчика

29.12.2016 07:58 — Новости Культуры | Tut.by  
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Большинству жителей Орши хорошо знаком дом № 19 в Кривом переулке. Сюда приходят на экскурсии дети и взрослые. Хозяева Владимир и Мария Суходольские гостей не чураются: у них на участке можно увидеть рукотворные чудеса из металла, стекла, дерева, пенопласта.


Человек-паук, летящий на драконе, Железный дровосек, огромная лягушка со своим детенышем, леший, Дюймовочка в чаше цветка, робот, пулемет «Максим»… И это далеко не все работы оршанского мастера.

Но первое, что бросается в глаза, — уменьшенная в два раза копия боевого самолета-разведчика У-2. Она стоит прямо у парадного крыльца усадьбы. Именно на таком в годы Великой Отечественной войны летал Николай Суходольский, отец Владимира.

Крылатая машина стоит на металлической опоре. Это второй макет У-2, а аналогичный, который был самым первым творением Суходольского, он подарил городу. Копия самолета установлена на аллее Летчиков в новом микрорайоне Орши на пересечении улиц Гаранина, Соляникова и Завадского.

Позже во дворе дома, который Владимир Суходольский построил своими руками по польскому проекту, появились Железный дровосек, стеклянный робот-исполин, Дюймовочка. Материал для работы — тонкую жесть из старых холодильников, пенопласт, стекло, дерево — приносят знакомые и друзья.

Хобби захватило Суходольского внезапно, с выходом на пенсию:

— Это как озарение. Ведь никогда раньше творчеством не занимался. За плечами — 50 лет водительского стажа. Хотя мой отец окончил художественно-графический факультет Витебского пединститута. Его картины и скульптуры находятся в оршанских музеях. Брат тоже был достаточно известным художником. Видимо, и мне по наследству кое-что передалось.

Однажды во время прогулки по лесу Владимир обратил внимание на пень интересной формы. Получился Леший — первая работа из дерева. Рядом разместился Буратино с золотым ключиком и азбукой. Прямо на веранде красуются царь-пушка и пулемет «Максим».

Владимир признается: его главный идейный вдохновитель, дизайнер всех проектов — жена Мария, известный в Орше цветовод. Все работы проходят ее строгий контроль и «приемку». Коллегиально Суходольские решают, где установят новое творение.

На днях на балконе дома № 19 в Кривом переулке засверкает огнями новогодняя елка. Человек с золотыми руками и добрейшей душой достанет с чердака большого Снеговика:

— Пусть он поднимает людям настроение!

 
 
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Большинству жителей Орши хорошо знаком дом № 19 в Кривом переулке. Сюда приходят на экскурсии дети и взрослые. Хозяева Владимир и Мария Суходольские гостей не...

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