﻿ Мировые хиты Happy New Year, Confessa и Saling зазвучали по-белорусски. 21.by
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Мировые хиты Happy New Year, Confessa и Saling зазвучали по-белорусски

29.12.2016 13:18 — Новости Культуры | Tut.by  
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Мировые хиты Happy New Year, Confessa и Saling зазвучали по-белорусски. Так в одном из главных новогодних хитов «поселился» ангел, а Sailing Рода Стюарда получила счастливый финал. Белорусский портал TUT.BY, группа METROPOLICE, Юрий Селезнев, Ярослав Макарич, Артем Краснобаев, Дмитрий Матуйзо, Александра Горушко и Дарья Гладчук поздравляют всех с наступающим новым годом и презентует мини-проект «Мировые хиты по-белорусски».

То, что один из главных новогодних хитов Happy New Year был написан для мьюзикла, который так и не был освещен софитами. По задумке это была песня-призыв к отцу-алкоголику не напиваться в рождество. Но песня трансформировалась, получила иное название и прежде стала популярной в испаноязычной версии. В белорусскоязычной версии Александра Горушко и Дарья Гладчук наполняют ее праздничной легкостью и светом.

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Одна из самых известных композиций певца и актера Адриано Челентано Confessa по-белорусски зазвучал голосом Юрия Селезнева, которому аккомпанировали Ярослав Макарич и Артем Краснобаев.

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«Я кахаю» — так услышал и исполнил по-белорусски хит Рода Стюарда Sailing Дмитрий Матуйзо в сопровождении группы METROPOLICE.

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Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!

С наступающим Новым годом! Пусть он будет наполнен музыкой и любовью!

 
 
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Мировые хиты Happy New Year, Confessa и Saling зазвучали по-белорусски. Так в одном из главных новогодних хитов "поселился" ангел, а Sailing Рода Стюарда получила счастливый финал....

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