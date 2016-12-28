Сотни тысяч пользователей смотрят на Youtube компьютерные симуляции батальных сцен. Авторы таких видео гонятся одновременно за массовостью (в битвах порой участвуют десятки тысяч персонажей) и за оригинальностью — они нередко заменяют армии средневековых воинов на кого-то необычного.

Сначала посмотрите это видео: четыре тысячи Санта-Клаусов вступили в рукопашную схватку с 11 тысячами пингвинов. И проиграли.

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Ролик выложила игровая студия Brilliant Game Studios. Она разрабатывает игру Epic Battle Simulator, в которой, как утверждают разработчики, можно будет устраивать подобные баталии самостоятельно. Игры пока нет (ее идею выложили на Steam Greenlight для обсуждения потенциальными игроками), но зато есть еще несколько безумных внутриигровых роликов.

Например, пять армий сходятся на одном поле.

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Или римляне против цыплят.

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Brilliant Game Studios — не первооткрыватели жанра, видео с эпичными битвами появлялись на Youtube и до анонса игры. Один из самых популярных каналов, посвященных таким симуляциям, называется GamingWorkout .

Например, там можно найти битву тысячи Человеков-пауков с тысячей Веномов.

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