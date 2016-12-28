﻿ Четыре тысячи Санта-Клаусов против 11 тысяч пингвинов. На Youtube ставят безумные батальные сцены. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Четыре тысячи Санта-Клаусов против 11 тысяч пингвинов. На Youtube ставят безумные батальные сцены

29.12.2016 14:02 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сотни тысяч пользователей смотрят на Youtube компьютерные симуляции батальных сцен. Авторы таких видео гонятся одновременно за массовостью (в битвах порой участвуют десятки тысяч персонажей) и за оригинальностью — они нередко заменяют армии средневековых воинов на кого-то необычного.

Сначала посмотрите это видео: четыре тысячи Санта-Клаусов вступили в рукопашную схватку с 11 тысячами пингвинов. И проиграли.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Ролик выложила игровая студия Brilliant Game Studios. Она разрабатывает игру Epic Battle Simulator, в которой, как утверждают разработчики, можно будет устраивать подобные баталии самостоятельно. Игры пока нет (ее идею выложили на Steam Greenlight для обсуждения потенциальными игроками), но зато есть еще несколько безумных внутриигровых роликов.

Например, пять армий сходятся на одном поле.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Или римляне против цыплят.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Brilliant Game Studios — не первооткрыватели жанра, видео с эпичными битвами появлялись на  Youtube и до анонса игры. Один из самых популярных каналов, посвященных таким симуляциям, называется GamingWorkout.

Например, там можно найти битву тысячи Человеков-пауков с тысячей Веномов.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотни тысяч пользователей смотрят на ютьюбе компьютерные симуляции батальных сцен. Авторы таких видео гонятся одновременно за массовостью (в битвах порой...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Мировые хиты Happy New Year, Confessa и Saling зазвучали по-белорусски
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика