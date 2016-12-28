МИНСК, 29 дек — Sputnik. Альгерд Бахаревич рассмотрел врученную ему коробочку MOVABOX и остался доволен. В коробке была дорожная игра, лесная шишка, мазь "Звездочка" как средство от комаров, сладкие "витамины" с прилагаемым к ним рецептом и кусочек глины для лепки. Все это — комплект артефактов, собранный по мотивам его же книги "Дети Алиндарки".

По сюжету главные герои романа Бахаревича — девочка и глиняный мальчик — пытаются на лесных тропинках отыскать самих себя. А по сюжету проекта по продвижению белорусской литературы MOVABOX белорусская литература пытается найти своих читателей.

"Написанное слово только тогда остается живым, когда находит своего читателя", — уверен Бахаревич. Такую же коробочку, полную необычных предметов, и послание от автора может получить каждый, кто примет участие в проекте: для начала нужно прочесть книгу Бахаревича. Кстати, за роман "Дети Алиндарки" автор получил звание лауреата премии имени Ежи Гедройца в 2015 году .

MOVABOX едва ли не первый в Беларуси проект по продвижению белорусской литературы. В беседе с корреспондентом Sputnik Бахаревич признал — белорусский литератор вынужден продвигать себя сам. Полноценных субъектов книжного рынка — агентов, которые занимались бы продвижением книги к читателю, в стране так и не сформировалось.

В этом году в рамках проекта было проведено исследование образа белорусской литературы. Как показали результаты исследования, значительная часть опрошенных — 63,4% — знакома с именами и произведениями современных белорусских писателей. 63% опрошенных ответили, что читали более 2-3 произведений современных белорусских авторов. 72,6% участников опроса читают книги белорусских авторов периодически, 14,9% и 11,9% делали это в рамках школьной и университетской программ соответственно.

И хоть Бахаревич утверждает, что белорусская литература сейчас находится на крайне высоком уровне, назвать своих любимых писателей, выбрав из современников-соотечественников, не хочет. Он уверен, что за написание собственных книг может браться только тот автор, чьи "любимые писатели уже давно умерли".