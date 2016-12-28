Анжелика Пушнова — одна из финалисток национального отбора на "Евровидение-2017" этого года. Исполнительница может быть не знакома фанатам конкурса, но на сцене выступает уже не первый год. Корреспондент Sputnik Евгений Казарцев познакомился с Пушновой и попросил ее рассказать о себе.

"Я — молодая белорусская певица, даже не постесняюсь этого слова. Пусть для зрителей "Евровидения" я и новый персонаж, когда-то участвовала в отборе на детский конкурс. Позже пробовалась еще на многих конкурсах — "Молодые таленты", ряде других. Большинство моих песен в активной ротации на многих радиостанциях страны", — рассказала Пушнова.



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Чтобы повысить узнаваемость у аудитории, Пушнова активно участвует и в телевизионных эфирах. "С детства участвую в "Супер лото" и "Ваше лото" — это практически второй дом. В этом году я получила "Песню года" — наверное, самая молодая из всех обладательниц этой премии", — поделилась исполнительница.

О песне и том, что нужно для победы

"На "Евровидение" в первую очередь едет песня, и моя композиция — что называется, "форматная", она достойна того, чтобы ее услышала вся Европа", — уверена Пушнова.

Вдохновилась идеей попытаться участвовать во взрослом "Евровидении" Пушнова после того, как сходила на концерт шведского отбора — "Melodifestivalen".

"Это нечто! Там такое внимание каждому конкурсанту уделяют, крутое очень шоу. Потом я занялась учебой, сессией… Как-то летом гуляла с Кириллом Ермаковым в очереди на колесо обозрения, а он предложил мне исполнить песню, которую тогда начинал писать. И мы долго еще гуляли, обсуждали это. А вечером я подбежала к папе и говорю: я хочу на "Евровидение" и я готова", — рассказала певица.



© Sputnik / Виктор Толочко Финалистка национального отбора на "Евровидение" Анжелика Пушнова

Девушка понимает: если она победит в отборе, то затем ее будет ждать очень напряженная работа. Придется и "отказаться от всего остального".

"В самом Киеве для меня главная миссия — выйти в финал "Евровидения" и чтобы потом мы заняли как можно более высокое место. Я не могу сказать, что я могу выиграть конкурс — только если вся команда, ведь многое зависит от делегации и общей работы", — заверила она.

Продюсер у Пушновой — ее отец. И Анжелика уверена, что работают они с папой прекрасно — по ее словам, он много времени и сил вкладывает в ее продвижение. Сама исполнительница не остается в долгу.

Об учебе и белорусском шоу-бизе

Сейчас Пушнова учится на третьем курсе Института журналистики БГУ. По признанию исполнительницы, сцена и учеба не всегда комфортно уживаются вместе, но ей удается находить компромисс.

"Некоторые преподаватели даже говорят, что будут за меня смс слать в финале отбора", — посмеялась она.

Поддерживают артистку и большинство других студентов журфака, хотя встречаются и так называемые "хейтеры". "Я люблю конструктивную критику… Но если ее нет — то и не обращаю внимания на высказывания", — сказала Пушнова.

Не скрывает исполнительница и стремления стать популярной в Беларуси. Но, по ее мнению, для этого нужно "выехать за границу". "По опыту последних лет, молодые артисты становятся популярными только после того, как уезжают за рубеж, участвуют там в конкурсах", — пояснила она.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 0:32 / 3.44Mb / просмотров видео: 1) Sputnik / Виктор Толочко © Sputnik / Виктор Толочко Финалистка отбора на "Евровидение" Анжелика Пушнова

Пушнова отметила, что белорусскому шоу-бизу мешает и отношение к артистам, и ряд других факторов. В особенности — то, что сложно добиться до своего слушателя.

"У нас много толковых продюсеров, молодых артистов, но они не находят массового слушателя. Хочу верить, что скоро все изменится, что мы начнем помогать молодым исполнителям — которые пока не слышны", — заключила Пушнова.

Анжелика Пушнова поборется за право представить Беларусь на "Евровидении-2017" в Киеве в рамках финала национального отбора 20 января.