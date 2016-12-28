

С приходом декабря предпраздничный дух охватывает каждого из нас. Мы выбираем подарки для родных и близких, украшаем елку, продумываем блюда к праздничному столу. А какой же новогодний праздник без Деда Мороза и его внучки Снегурочки! Какими должны быть эти персонажи, пытались выяснить участники районного смотра-конкурса “Елка-фэст 2016″.

В нем приняли участие представители учреждений культуры, образования, организаций и предприятий района. Как обычно, его организаторами выступили отдел образования, спорта и туризма, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, райком БРСМ.







В шествии от автовокзала до центральной площади города дедушек с их внучками сопровождала свита из не менее известных персонажей — Бабы Яги, Кота Базилио и Лисы Алисы, образов уходящего и наступающего года по восточному календарю и других. Шествие остановилось возле украшенной новогодней елки, где они совместными усилиями зажгли яркими огнями зеленую красавицу. Поздравила присутствующих с приближающимися новогодними праздниками заместитель председателя райисполкома Инна Степановна Голубкова.

Затем началась конкурсная программа. В ней приняли участие 12 конкурсантов. За небольшой отрезок времени им необходимо было продемонстрировать интересную сюжетно-игровую программу, музыкальный номер, дефиле в костюмах.







Выступления участников были разнообразными. Исполнялись песни, стихи, танцы, сценки со сказочными героями, проводились игры с детьми, водили хороводы. Дети с удовольствием играли и танцевали.

Жюри было нелегко определить победителя. В результате им стала команда из центральной районной больницы, никого не оставил равнодушным их Петушок с веселыми играми. Второе место досталось Центру детей и молодежи, здесь современные Дед Мороз и Снегурочка не желали праздновать Новый год, и ребятам пришлось их уговаривать. Третьим стал коллектив Кохановского поселкового Дома культуры с их зажигательной Сердючкой.

Призеры получили дипломы и ценные подарки. Кроме того, помимо призовых мест на конкурсе было выделено и несколько номинаций. За лучшее исполнение в флешмобе приз достался Центру культуры и народного творчества, приз зрительских симпатий отправился участникам из Райцевского ДК.

Юлия КАПРАНОВА.



































































Программа новогодних и рождественских мероприятий в Толочине

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