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В Китае установили статую петуха в виде Трампа
29.12.2016 17:17 — Новости Культуры | Tut.by
В китайском городе Тайюань в провинции Шаньси установили статую петуха, похожего на избранного президента США Дональда Трампа. Птица с хохолком в виде прически американского политика появилась рядом с одним из торговых центров в преддверии года Петуха.
Как пишет The New York Times, жителей города заинтересовала необычная скульптура, а китайский таблоид «Хуаньцю шибао» (входит в государственную газету «Жэньминь жибао») назвал статую «идеальным сочетанием китайской и западной культур».
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В китайском городе Тайюань в провинции Шаньси установили статую петуха, похожего на избранного президента США Дональда Трампа. Птица с хохолком в виде прически...
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