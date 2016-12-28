В китайском городе Тайюань в провинции Шаньси установили статую петуха, похожего на избранного президента США Дональда Трампа. Птица с хохолком в виде прически американского политика появилась рядом с одним из торговых центров в преддверии года Петуха.





Как пишет The New York Times, жителей города заинтересовала необычная скульптура, а китайский таблоид «Хуаньцю шибао» (входит в государственную газету «Жэньминь жибао») назвал статую «идеальным сочетанием китайской и западной культур».

