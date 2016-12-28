﻿ В Китае установили статую петуха в виде Трампа. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Китае установили статую петуха в виде Трампа

29.12.2016 17:17 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В китайском городе Тайюань в провинции Шаньси установили статую петуха, похожего на избранного президента США Дональда Трампа. Птица с хохолком в виде прически американского политика появилась рядом с одним из торговых центров в преддверии года Петуха.


Как пишет The New York Times, жителей города заинтересовала необычная скульптура, а китайский таблоид «Хуаньцю шибао» (входит в государственную газету «Жэньминь жибао») назвал статую «идеальным сочетанием китайской и западной культур».

 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В китайском городе Тайюань в провинции Шаньси установили статую петуха, похожего на избранного президента США Дональда Трампа. Птица с хохолком в виде прически...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Бахаревич: писать может только тот, чьи любимые авторы уже умерли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика