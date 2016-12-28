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Поляк "доказал" дочери существование Святого Николая
29.12.2016 17:45 — Новости Культуры | Tut.by
Пользователь YouTube Михал Могила снял для своей шестилетней дочери видео, «доказывающее» существование Святого Николая.
Как сказано в описании к ролику, девочка начала сомневаться, что Святой Николай действительно существует, и отец решил вернуть ребенку веру в праздник. Чтобы перехитрить дочь, он использовал компьютерные спецэффекты.
«Я решил убедить ее, что старик с бородой настоящий. Мы с дочкой придумали навести камеру на елку, чтобы запечатлеть момент появления Святого Николая. Как только она нашла подарки, она потребовала показать, что на записи», — написал Михал в комментарии к видео.
Ролик был выложен в Сеть 24 декабря. За это время он набрал более 340 тысяч просмотров.
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Пользователь YouTube Михал Могила снял для своей шестилетней дочери видео, "доказывающее" существование Святого Николая.
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