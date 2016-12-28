﻿﻿ Толочинские спасатели посетили с играми и подарками детское отделение районной больницы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Толочинские спасатели посетили с играми и подарками детское отделение районной больницы

29.12.2016 13:34 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
Размер текста:
A
A
A

Толочинские спасатели посетили с играми и подарками детское отделение районной больницы
В рамках республиканской акции “Безопасный Новый год!” спасатели Толочинского РОЧС посетили детское отделение ЦРБ.

Наполнить больничные палаты праздничным настроением и привнести атмосферу Нового года они постарались совместно с учащимися районной гимназии. Добавить волшебства мероприятию помог конкурс “Расколдуй-ка”, в котором ребята как настоящие волшебники расколдовывали новогодние песни. Вызвал бурю эмоций у маленьких пациентов конкурс “Сладкоежки” — дети в рукавицах спасателя пробовали быстро развернуть сладкие угощения. Эмоции детворы были настолько яркими, что медицинский персонал не смог остаться в стороне от происходящего и с удовольствием сменил медицинские перчатки на пожарные.

Не оставили спасатели без внимания и маленьких посетителей детской консультации. Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Марина Назаренко рассказала о новой информационной кампании МЧС “Гордимся, что научили!”. Сказочные герои читали детям стихи, загадывали загадки. Для закрепления полученных знаний детишкам были вручены “Первые прописи безопасности”, а их родителям — обучающие памятки.

Юлия КАПРАНОВА.

Все новости

Другие статьи рубрики

 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках республиканской акции “Безопасный Новый год!” спасатели Толочинского РОЧС посетили детское отделение ЦРБ. Наполнить больничные палаты праздничным...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Мировые хиты Happy New Year, Confessa и Saling зазвучали по-белорусски
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика