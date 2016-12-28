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Толочинские спасатели посетили с играми и подарками детское отделение районной больницы
29.12.2016 13:34 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
Наполнить больничные палаты праздничным настроением и привнести атмосферу Нового года они постарались совместно с учащимися районной гимназии. Добавить волшебства мероприятию помог конкурс “Расколдуй-ка”, в котором ребята как настоящие волшебники расколдовывали новогодние песни. Вызвал бурю эмоций у маленьких пациентов конкурс “Сладкоежки” — дети в рукавицах спасателя пробовали быстро развернуть сладкие угощения. Эмоции детворы были настолько яркими, что медицинский персонал не смог остаться в стороне от происходящего и с удовольствием сменил медицинские перчатки на пожарные.
Не оставили спасатели без внимания и маленьких посетителей детской консультации. Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Марина Назаренко рассказала о новой информационной кампании МЧС “Гордимся, что научили!”. Сказочные герои читали детям стихи, загадывали загадки. Для закрепления полученных знаний детишкам были вручены “Первые прописи безопасности”, а их родителям — обучающие памятки.
Юлия КАПРАНОВА.
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В рамках республиканской акции “Безопасный Новый год!” спасатели Толочинского РОЧС посетили детское отделение ЦРБ. Наполнить больничные палаты праздничным...
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