Пока вся страна готовится к Новому году, закупает мандарины и ингридиеты для сала «Оливье», в Жлобине решили устроить новогодний флешмоб. Люди собрались на вокзале и спели «Зиму». Пассажиры удивились, а некоторые даже стали подпевать знакомые с детства строки «Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая, как шагнешь за порог — всюду иней, а из окон парок синий-синий».

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Флешмоб в Жлобине: люди собрались на вокзале и спели новогоднюю песню Пассажиры удивились, а некоторые даже стали подпевать знакомые с детства строки "Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая, как шагнешь за...

Когда было снято видео — неизвестно, но в сети его разместили 28 декабря.