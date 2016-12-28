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Флешмоб в Жлобине: люди собрались на вокзале и спели новогоднюю песню
29.12.2016 21:46 — Новости Культуры | Tut.by
Пока вся страна готовится к Новому году, закупает мандарины и ингридиеты для сала «Оливье», в Жлобине решили устроить новогодний флешмоб. Люди собрались на вокзале и спели «Зиму». Пассажиры удивились, а некоторые даже стали подпевать знакомые с детства строки «Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая, как шагнешь за порог — всюду иней, а из окон парок синий-синий».
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Пассажиры удивились, а некоторые даже стали подпевать знакомые с детства строки "Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая, как шагнешь за...
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