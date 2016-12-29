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Власти Польши за бесценок приобрели всемирно известную коллекцию картин
30.12.2016 08:28 — Новости Культуры | Tut.by
Министерство культуры Польши приобрело всемирно известную коллекцию картин, в которой в числе других есть работы Леонардо да Винчи и Рембрандта.
Всего в так называемой коллекции князей Чарторыйских, находящейся в Кракове, насчитывается около 86 тысяч экспонатов. Помимо произведений искусства она включает в себя около 250 тысяч различных исторических документов и книг.
Коллекция приобретена правительством страны за сумму 100 млн евро (105 млн долларов), хотя ее стоимость оценивается примерно в 2 млрд евро.
Нынешний владелец коллекции Адам Кароль Чарторыйский заявил, что таким образом делает своего рода пожертвование в пользу государства.
Эту коллекцию в 1801 году начала собирать Изабелла Чарторыйская.
Самым значительным экспонатом является знаменитая картина Леонардо да Винчи «Дама с горностаем», на котором изображена юная миланская красавица Чечилия Галлерани.
Она была фавориткой герцога Лодовико Сфорца, которого при дворе называли белым горностаем. Поэтому художник и решил изобразить девушку именно с этим животным.
Картина была написана в 1490 году. Это единственное полотно работы Леонардо да Винчи, находящееся в Польше.
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Коллекция приобретена правительством страны за сумму 100 млн евро (105 млн долларов), хотя ее стоимость оценивается примерно в 2 млрд евро.
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