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Власти Польши за бесценок приобрели всемирно известную коллекцию картин

30.12.2016 08:28 — Новости Культуры | Tut.by  
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Министерство культуры Польши приобрело всемирно известную коллекцию картин, в которой в числе других есть работы Леонардо да Винчи и Рембрандта.


Всего в так называемой коллекции князей Чарторыйских, находящейся в Кракове, насчитывается около 86 тысяч экспонатов. Помимо произведений искусства она включает в себя около 250 тысяч различных исторических документов и книг.

Коллекция приобретена правительством страны за сумму 100 млн евро (105 млн долларов), хотя ее стоимость оценивается примерно в 2 млрд евро.

Нынешний владелец коллекции Адам Кароль Чарторыйский заявил, что таким образом делает своего рода пожертвование в пользу государства.

Эту коллекцию в 1801 году начала собирать Изабелла Чарторыйская.

Самым значительным экспонатом является знаменитая картина Леонардо да Винчи «Дама с горностаем», на котором изображена юная миланская красавица Чечилия Галлерани.

Она была фавориткой герцога Лодовико Сфорца, которого при дворе называли белым горностаем. Поэтому художник и решил изобразить девушку именно с этим животным.

Картина была написана в 1490 году. Это единственное полотно работы Леонардо да Винчи, находящееся в Польше.

 
 
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Коллекция приобретена правительством страны за сумму 100 млн евро (105 млн долларов), хотя ее стоимость оценивается примерно в 2 млрд евро.

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