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Ворона украла у эстонца паспорт прямо на российской границе

30.12.2016 10:20 — Новости Культуры | Tut.by  
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Ворона украла паспорт у гражданина Эстонии во время прохождения российской границы в Ивангороде Ленинградской области.


Фото: pixabay.com

Как сообщили представители Северо-Западного таможенного управления, птица вырвала документ из рук эстонца и улетела. Сотрудники таможни попытались поймать ворону при помощи собак, но не смогли обнаружить птицу.

Пропажу оформили в полиции Ивангорода. Там же гражданину дали адрес эстонского консульства в Санкт-Петербурге для получения документов, необходимых для возвращения на родину.

Паспорт обнаружили через несколько дней. Ворона вырвала из него одну страницу и бросила недалеко от таможенного пункта.

 
 
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Ворона украла паспорт у гражданина Эстонии во время прохождения российской границы в Ивангороде Ленинградской области.

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