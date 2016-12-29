В Лос-Анджелесе (США) котенок выпрыгнул из подарочной коробки незамеченным до того, как четырехлетняя девочка успела увидеть его внутри.

Видеозапись вручения подарка опубликовали на YouTube-канале пользователя Motherhood in Hollywood with Heather Brooker 26 декабря. За несколько дней ролик просмотрели более 2,1 миллиона раз.

«Иногда несовершенные моменты в жизни становятся более идеальными, чем мы задумали», — указала в подписи к клипу мать девочки, Хизер Брукер (Heather Brooker).