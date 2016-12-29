|
Шустрый котенок испортил рождественский сюрприз для юной американки
30.12.2016 10:37 — Новости Культуры | Tut.by
В Лос-Анджелесе (США) котенок выпрыгнул из подарочной коробки незамеченным до того, как четырехлетняя девочка успела увидеть его внутри.
Видеозапись вручения подарка
«Иногда несовершенные моменты в жизни становятся более идеальными, чем мы задумали», — указала в подписи к клипу мать девочки, Хизер Брукер (Heather Brooker).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лос-Анджелесе (США) котенок выпрыгнул из подарочной коробки незамеченным до того, как четырехлетняя девочка успела увидеть его внутри.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии