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Шустрый котенок испортил рождественский сюрприз для юной американки

30.12.2016 10:37 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Лос-Анджелесе (США) котенок выпрыгнул из подарочной коробки незамеченным до того, как четырехлетняя девочка успела увидеть его внутри.

Видеозапись вручения подарка опубликовали на YouTube-канале пользователя Motherhood in Hollywood with Heather Brooker 26 декабря. За несколько дней ролик просмотрели более 2,1 миллиона раз.

«Иногда несовершенные моменты в жизни становятся более идеальными, чем мы задумали», — указала в подписи к клипу мать девочки, Хизер Брукер (Heather Brooker).

 
 
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В Лос-Анджелесе (США) котенок выпрыгнул из подарочной коробки незамеченным до того, как четырехлетняя девочка успела увидеть его внутри.

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